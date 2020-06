Girauta revoluciona Twitter con algunos de sus tuits más polémicos

Juan Carlos Girauta ha provocado una polémica en redes sociales tras la publicación de algunos de sus tuits más controvertidos.

Tras abandonar Ciudadanos, el expolítico no ha cesado de mostrar su disconformidad con la postura del partido en muchas ocasiones a través de Twitter.

Esta semana iba un paso más allá al conocerse el acuerdo del que fue su partido con el Gobierno para aprobar la sexta prórroga del estado de alarma. Primeramente, al defender a Alfonso Ussía del "linchamiento" que sufrió al publicar lo siguiente: "Inés Arrimadas. No soy empresario. Pero tengo un amigo que se ofrece a emplearla a usted como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta".

Inés Arrimadas. No soy empresario. Pero tengo un amigo que se ofrece a emplearla a usted como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) June 3, 2020

Girauta no dudó en salir en su defensa, alegando que habían hecho un "linchamiento" contra él, en una publicación donde aprovechaba para criticar al partido liderado por Inés Arrimadas, llegando a asegurar que "lo han echado del diario de Atresmedia" porque hay "permiso de ir a por él".

A Alfonso Ussía entradle de uno en uno, si hay valor.



No os reconozco en estos linchamientos. ¡Decenas de cargos públicos completándoos como trolls podemitas!



Realmente, cada presidente impone su estilo. Por eso había que largarse con Albert. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) June 4, 2020

Lee mejor: Cs no linchaba a periodistas por mucho que insultaran a Albert.



Solo yo contestaba, ¿vale? Y mis encontronazos con periodistas MOLESTABAN ENORMEMENTE A INÉS.



Abrid los ojos, coño. A Ussía lo han echado del diario de Atresmedia, y ya hay permiso para ir a por él. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) June 4, 2020

Pero la polémica no cesaba aquí. Girauta abría un nuevo cajón diciendo que "un hombre solo se arrodilla ante Dios". Los usuarios de Twitter no han parado de hacer memes en torno a esta publicación.

Un hombre solo se arrodilla ante Dios. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) June 4, 2020

Horas más tarde, continuaba criticando a los miembros de Ciudadanos de los que seguía recibiendo reproches, con un tuit que ha terminado de desatar la polémica en las redes. "Bueno, no sujetáis a los perros, ¿eh? De acuerdo. Vosotros lo habéis querido. He dejado mi tierra y he roto con muchos amigos por defender la libertad. Vosotros, traidores, me vais a comer la polla por tiempos".