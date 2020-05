Libros para trabajar las emociones con los niños

Es importante trabajar las emociones con los niños desde que son pequeños para que aprendan a gestionarlas. Si lo hacemos a través de estimulantes historias que les acerquen a la lectura, les habremos descubierto además una afición muy enriquecedora. Os ofrecemos libros que os ayudaran a desarrollar con ellos estos sentimientos en función de su edad.

Aprender emociones desde niño

Los niños pueden verse frustrados si no entienden algo que están sintiendo. Estos libros les ayudarán a entender la ira, la amistad o la asertividad.

• Si yo tuviera una púa: Esta historia está protagonizada por un erizo que quiere hacer amigos a toda costa. Con tal objetivo, irá regalando sus púas a todos los animales que se encuentra. Su problema viene cuando necesita ayuda y descubre que no eran verdaderos amigos. El niño aprenderá la importancia de quererse a uno mismo y trasmitírselo a los demás sin herirlos, es decir, la asertividad.

• No necesito amigos: Rata pierde a su único amigo ya que se muda de vertedero y entonces toma una decisión. No necesito amigos se dice. Rata cambia su carácter hasta que llega un perro al vertedero con el que en un primer momento no hace buenas migas, pero luego ambos descubren que es necesario tener a alguien con el que compartir momentos. Nos ayudará a que nuestros hijos se den cuenta de la importancia de tener amigos y desarrollar el compañerismo.

• Fernando furioso: Cuando un niño se enfada es importante que lo sepa canalizar. En caso contrario, le pasará como a Fernando, el protagonista de esta historia. Está enfadado porque su madre no le deja quedarse a ver la televisión y el enfado se transforma en ira y va destrozando su habitación, su casa, su ciudad y el mundo entero para que podamos hablar con nuestros hijos de la importancia de saber gestionar este sentimiento.

Adolescencia con las emociones controladas

La adolescencia es un periodo en el que experimentamos cambios en nuestro cuerpo y empezamos asentir nuevas emociones. Varios son los libros que ayudarán a los adolescentes a entenderse a ellos mismos:

• Sé un adolescente feliz: Este libro con unas ilustraciones hechas por el propio autor, Andrew Matthews, enseña a los adolescentes a valorarse como son. Aumentar la autoconfianza o la forma de tratar a los amigos y a los enemigos son algunos de los temas que se tratan con un lenguaje desenfadado.

• Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos: Este libro está basado en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. A lo largo de sus páginas, el autor aborda cuestiones como la mejora de la autoestima, el desarrollo del potencial de cada adolescente o la superación de las presiones propias de la edad.

• ¿Qué pasa en mi cuerpo?: Este libro cuenta con dos versiones. El libro para muchachas y el libro para muchachos. En ambos trata temas de relevancia en esta edad sobre los cambios que experimenta el cuerpo y la mente, pero divididos según el género Ambos vienen con una introducción para los padres.

