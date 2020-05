El vídeo de una niña negando una travesura inspira a Jimmy Kimmel para hacer un 'deepfake' de Donald Trump

Nada iba a conseguir que Lily, una niña de casi dos años de Florida (Estados Unidos), admitiera que había estado jugando con la comida de su perro. Por mucho que sus padres Sarah y Tim la interrogaran, ella negaba todas las acusaciones de una forma muy graciosa.

"¿Has tocado la comida de Jude?", preguntaba la madre a la pequeña en el vídeo original que se viralizó a finales de abril. "¡No, no he tocado la comida!", contestaba Lily todo el rato negando fuertemente con la cabeza. Pero daba igual que le dijeran que la habían visto, ella no podía admitir su trastada.

Esta tierna y divertida reacción de la pequeña hizo que el presentador Jimmy Kimmel se acordara de otra persona y, en su programa del lunes, mostrará el vídeo manipulado que habían hecho.

"Voy a contratarla para ser mi abogada. Puede que sea la abogada más adorable que existe. Pero ver a esta niña negando algo que claramente hizo, me ha recordado a alguien", comentó Jimmy Kimmel entre risas. "Este es nuestro bebe jefazo deepfake".

En este montaje, el programa colocó el rostro de Donald Trump encima de la cara de la niña y quitaron la voz de la madre para colocar encima las preguntas que habría hecho una periodista al presidente de Estados Unidos.

Algunas de las cuestiones que le hacen en el vídeo al falso presidente fueron: "Usted dijo que el coronavirus era como la gripe", "También que el virus ya no estaría en abril", "Dijo que desaparecería por arte de magia", "Y que teníamos que probar a inyectarnos desinfectante" o "Ignoró todas las advertencias que hubo en enero y en febrero". Y, claro, la niña, que mantenía su divertida voz a pesar del rostro de Trump, continuaba negándolo todo.