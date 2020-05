Una madre se lleva un datáfono a casa por error y su hijo hace la historia viral: "Ha sido todo bastante rocambolesco"

A veces las prisas juegan malas pasadas y, si no, que se lo digan a Pablo González, quien ha revolucionado Twitter este martes tras contar una divertida anécdota protagonizada por su madre, Paloma Casín. Y es que la mujer se ha llevado a su casa el datáfono del supermercado donde había ido a comprar, dando lugar a una situación de lo más "rocambolesca", según cuenta el joven.

"Mi madre ha ido a comprar y con las prisas de meter las cosas en la bolsa se ha metido el datáfono del súper y se lo ha traído a casa. Se acaba de dar cuenta", ha escrito González en la red social, compartiendo una fotografía del aparato a través de un tuit que ya recoge más de 66.000 'me gusta' y 12.000 'retuits'.

Lo mejor de todo es que la madre del joven ya había revisado en el mismo supermercado que no se había llevado ninguna cosa de más. "Yo le estaba ayudando a vaciar la compra y, de repente, he sacado el datáfono. Allí no están atados, así que se ha ido directo a la bolsa. Cuando ha ido a pagar con la tarjeta, la cajera no encontraba el datáfono y se ha formado una cola. Mi madre ha revisado la bolsa, pero no lo ha visto", relata a 20minutos.

Mi madre ha ido a comprar y con las prisas de meter las cosas en la bolsa se ha metido el datafono del súper y se lo ha traído a casa. Se acaba de dar cuenta ☠️ pic.twitter.com/8Fd9vOQ2YQ — Casín (@pcasin97_) May 5, 2020

"Menos mal que vivimos al lado. Nos hemos echado unas risas y hemos ido a devolverlo. Por suerte nos conocemos porque solemos ir. Además, me han dicho que cuando estaban buscándolo una mujer de la cola ha dicho que igual se lo habían llevado. '¿Para qué? Si eso no sirve para nada...', le ha contestado mi madre. Ha sido todo bastante rocambolesco, pero a las chicas del supermercado les habrá alegrado el día", añade el madrileño.

El joven había prometido no decir nada pero, tras el éxito que ha tenido el tuit, ha visto necesario contar la verdad a su madre. "Cuando se ha despertado de la siesta le he dicho: 'Mamá, no te enfades conmigo, pero eres famosa'. Al principio ha pensado que era una broma", apunta. Por su parte, González también se ha sentido abrumado al comprobar el aluvión de reacciones: "Llevo en Twitter desde febrero. En la cuarentena tuve un vídeo que se hizo viral, esto ha sido brutal".

Pablo González y Paloma Casín se definen como dos personas "graciosas", capaces de reírse en las situaciones más embarazosas, ya que también son "un poco despistados". "Lo que me ha extrañado es que no me haya pasado a mí", sentencia el joven.

