Publican un vídeo de supermercados del futuro y llueven las críticas: "Va siendo hora de empezar a detener ingenieros"

Es bien sabido que la sociedad actual abusa mucho del transporte individual. La contaminación que emiten afectan gravemente a nuestra salud y a nuestro ecosistema, causando 10.000 muertes año España y 7 millones en el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por lo que, cuando el periodista Aleix Poblet se encontró con esta propuesta de supermercados del futuro, no pudo hacer más que compartirlo. El vídeo vaticina que los supermercados se parecerán más a los autoservicios de las cadenas de comida rápida que a lo que tenemos actualmente.

Pasillos como gasolineras donde los coches esperan a seleccionar su compra para ponerla en una cinta transportadora donde una persona (resulta algo extraño que no sea algo automatizado) cobra los productos detrás de una caseta de cobro parecidas a la de los peajes.

He encontrado en internet esta propuesta de supermercado del futuro. ¿Que os parece? pic.twitter.com/HBQ9i1Klin — Aleix Poblet 📺 (@aleix_poblet) May 3, 2020

Las críticas a ese sistema no tardaron en llegar, llegando a cumular más de 300 comentarios. "va siendo hora de empezar a detener ingenieros", comentaban ante tal "brillante" idea. Otros, tiraban más de la ironía para demostrar que este modelo les parecía absurdo.

Oh! qué gran idea. Poder tener el coche diesel con el motor al ralentí a medio metro de la fruta y el pescado! pic.twitter.com/uZjL4pFkPV — Jose Mejias (@JoseMMejiasR) May 4, 2020

Fruta y verdura ahumada, ahí veo yo un nicho de mercado no explotado aún... — 🎗️ Eugenia 🎗️ (@EAlcahud) May 5, 2020

Otros también veían la problemática de estos establecimientos si no se dispone de un vehículo propio: "no tengo coche, no como". Incluso también han relacionado ese futuro con el contemplado en la película de Disney WALL·E.

Aunque muchos recurren al humor, la mayoría se sienten horrorizados ante tal idea, llegando a tacharla de futuro distópico y ante esta tesitura proponen la compra online al estilo Amazon Prime.

Otra cosa de lo que reniegan es la plastificación alimentaria, ya que en el vídeo se puede ver que todo viene envasado y es imposible comprar a granel. La contaminación que se produciría con tantas toneladas de plástico y tanta emanación de dióxido de carbono dispararía la contaminación.

Me parece una aberración fomentar la plastificacion alimentaria y el hecho de que todos vayan en coches. — José Antonio (@Jaicier) May 4, 2020

Sea como sea, lo cierto es que esta propuesta difícilmente salga a delante por el gran rechazo que genera en la sociedad, mientras tanto, algunos aprovechan la ocasión para soltar algunos chascarillos.

