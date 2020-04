Un hombre se está haciendo un tatuaje al día durante la cuarentena pero ya se está quedando sin espacio en el cuerpo

Hay muchas formas de sobrellevar la cuarentena. Los hay que se rapan el pelo, que se lo están dejando largo o que están haciendo yoga y deporte. Pero también hay otros que, como si de un conteo de días de encierro se tratase, están haciéndose un tatuaje diario, como Chris Woodhead, un británico al que ya se le está acabando el espacio en el cuerpo.

Este hombre de 33 años comenzó con 18 a aficionarse por los tatuajes y se hizo muy fan de Duncan X, un artista con todo el cuerpo lleno de tinta muy popular en Reino Unido.

Al comenzar este encierro forzado, Chris Woodhead ya tenía más de 1.000 tatuajes, pero ya tiene 40 más y sumando. "Me di cuenta de que no sabía qué hacer durante el día y que estaba empezando a descuidar mi dieta. Así que la idea de tatuarme cada día me dio algo de dirección. Sin una estructura, la gente está perdida", declaró a BBC.

De las 14 a las 16 horas, cada día se sienta para hacerse un nuevo tatuaje. Para ello, no utiliza una pistola eléctrica, sino una aguja manual conocida como hand poking, un método mucho menos doloroso e intrusivo.

Tras 42 días de cuarentena, se ha tatuado desde un jaguar, una explosión de una bomba atómica, unos datos, unos puntos en las yemas de sus dedos o incluso la pregunta "¿Cuándo acabará esto?" en la planta de su pie. "Quiero que sean buenos tatuajes, así que intento que sean excitantes", explicó Chris Woodhead, que comparte cada nueva creación en su cuenta de Instagram.

El problema es que este encierro está siendo largo, sobre todo para él, que podría quedarse muy pronto sin hueco para más tatuajes. "Siendo realistas, me queda un mes para quedarme sin espacio", aclaró.