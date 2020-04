Un hombre disfraza a su mujer de cono de tráfico para ver si su coche Tesla la detecta

¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si al último modelo de Tesla le intentaras engañar con un obstáculo que no fuera real? Quizá no, pero el youtuber Oliver Ryan, más conocido como Tesla Driver, quiso poner su coche a prueba, y también su relación, como él mismo dice en su vídeo, pues disfrazó a su mujer de cono de tráfico para ver cómo reaccionaba el vehículo autónomo.

Los coches de Tesla pueden cambiar de carril solo, adelantar a un coche, aparcar en paralelo, en perpendicular y en batería o acercarse a su conductor, pero no ha sido hasta ahora cuando han intentado que detecte señales de tráfico. El hardware 3, también conocido como chip FSD, puede reconocer los semáforos, señales u obstáculos como cubos de basura que entren dentro del ángulo de su cámara.

Por ello, este hombre británico convenció a su esposa para que se pusiera un traje de cono de tráfico y se colocara frente a su Tesla Modelo 3 para ver cómo reaccionaba el coche.

La mujer no solo prueba a utilizar el disfraz, sino también a colocarse un cono en la cabeza o subirse en un cubo de basura. Aun así, no es nada fácil engañar al vehículo, pues en la mayoría del tiempo detecta a una persona, aunque en ocasiones sí lo reconoce como un cono en movimiento o un cubo.

El propio Elon Musk, director general de Tesla, vio el vídeo y contestó al tuit de Oliver Ryan con un chiste de programación informática: "Añadir etiqueta: persona vestida como un cono".