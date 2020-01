Farouk James, el 'influencer' de 8 años famoso por su cabello, no es aceptado en ningún colegio si no se corta el pelo

El largo y rizado pelo de Farouk James, un niño británico de 8 años, le hizo convertirse en famoso llegando a los 270.000 seguidores en Instagram y convirtiéndose en uno de los niños-modelos más exóticos que existen.

Sin embargo, ha sido su extravagante cabello el que le ha causado problemas a él y a su familia, ya que no consiguen encontrar un colegio que acepte al pequeño. A todos los que han acudido, les han respondido lo mismo: no aceptamos niños con el pelo largo.

Bonnie Miller, la madre del niño, acudió al programa This Morning para denunciar estos hechos y calificó las medidas de los centros como "desactualizadas". Además, añadió que hace 150 años, antes del inicio de la segregación por sexo, el pelo largo de un hombre "no hubiera puesto en duda su sexualidad".

Miller ha asegurado que una de las opciones que consideran, en caso de no encontrar colegio, es declarar a Farouk como género no binario, para que de esta manera no le pongan restricciones a la hora de aceptarle.

El joven de 8 años declaró que si le obligaban a cortarse el pelo "se sentiría realmente triste y muy enfadado". Para proteger sus intereses, su madre ha lanzado una propuesta al gobierno para que evite que las escuelas prohíban a sus alumnos que lleven el pelo largo.