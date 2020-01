Lion, el perro en silla de ruedas al que su parálisis no le impiden lanzarse a la piscina

Lion es un golden retriever de la ciudad de Búzios, Brasil, que tiene paralizadas las dos patas traseras. Por ello, utiliza una silla de ruedas que le permiten moverse y, desde luego, no esto no le ha hecho perder nada de energía.

A pesar de no poder mover sus extremidades, corre muy rápido y no hay quien lo pare, y eso se ve claramente a la hora de lanzarse a la piscina. Si el animal quiere darse un baño, mejor no intentes detenerlo, ni tampoco te pongas en medio, pues te llevará por delante.

Lion se ha vuelto viral recientemente por un vídeo en el que muestra su pasión la natación. El perrocomparte cuenta de Instagram con Taiia, otro golden retriever de la familia, y ha sorprendido su decisión a la hora de tirarse a la piscina incluso con la silla de ruedas.

De hecho, este no es un caso aislado, pues parece que la familia tiene que estar pendiente, ya que en cualquier momento, con silla o sin ella, el perro llega al borde y se tira de cabeza al agua.

Un perro al que su parálisis no le ha afectado nada en su día a día, sin duda, una tierna imagen que ha hecho que Lion se vuelva todo un éxito de Instagram. El perro influencer.