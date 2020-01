Confiesa de forma surrealista que va drogado tras no pasar un control de alcoholemia: "Llevo drogas, pan, vino"

Claudio, un conductor de Buenos Aires, Argentina, fue entrevistado por el canal de noticias Crónica TV tras no pasar ningún control de la Guardia Civil el pasado miércoles 1 de enero.

Sus respuestas podrían haber girado alrededor de la tristeza o la rabia por el resultado de la prueba de alcoholemia, pero fueron todo lo contrario, pues este hombre contó, con actitud impasible, que había estado drogándose toda la noche.

"Estoy tan perdido, que no me acuerdo qué tomé", declaró el argentino, quien no recordaba ni qué cifra había sacado en el alcoholímetro. "Vengo de drogarme toda la noche, después tomé alcohol con unos amigos... Todo esto hace 2 noches", explicó. Y, tras las campanadas, parece que continuó con la fiesta a otro nivel: "Tomé cocaína, tomé drogas, tomé un montón de cosas. Y hoy llegué a este nivel".

"Tengo drogas, pan, champán, 2 vinos... Para toda la noche, no me parece para tanto. Iba a festejar fin de año, pero bueno, no pasa nada", contó el conductor. Entonces, el reportero le preguntó por sus reflejos al volante y, aunque él notó algo en su forma de conducir, parece que se percató de su estado gracias a la reacción del resto de coches.

"Todos los autos con los que choqué noté que me decían: '¡Flaco, me chocaste!'", aseguró Claudio. "Me siento muy cansado, me siento drogado, después de 2 días de drogarme, me siento muy mal".

"La familia está preocupara porque me excedí, seguramente", continuó el entrevistado, como dudando de sus actos, aunque con total indiferencia. "¿Sabes cómo es el procedimiento ahora?", le preguntó el periodista, a lo que el argentino contestó: "Yo dejo el coche y me voy, supongo. Si me tienen que llevar preso que me lleven. Espero que me dejen aunque sea pasar Año Nuevo con mi familia".

Entonces, la entrevista derivó a una situación mucho más absurda, si cabe, pues después de hablar de si las autoridades podían llevárselo esposado, comenzó a volver a enumerar la compra que llevaba. "No es mucho, pan... ¿Quieres seguir revisando?", le dijo Claudio al reportero y comenzó a sacar cosas de la bolsa.

El entrevistador de Crónica TV le dijo que no hacía falta ver lo que llevaba, pero enseguida se apuntó a repasar la lista de la compra con él. "Una tarta de limón, pan, unos huevos y ropa", mostró el hombre.

primer día del 2020 y ya tenemos el mejor video del año pic.twitter.com/Qc2L3pIh8g — Palito (@_xmilianx) January 1, 2020

La entrevista tardó poco en viralizarse en Twitter y algunos ya lo califican como el mejor vídeo de 2020, y eso que el año acababa de empezar. Una de las publicaciones ya ha alcanzado más de 162.000 'me gusta' y 48.000 retuits.