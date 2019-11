YouTube premia a una anciana mexicana que ha hecho 1,6 millones de suscriptores en menos de tres meses

Una anciana mexicana de recursos humildes decidió hacerse youtuber a mediados de agosto pasado, con un canal llamado De mi Rancho a Tu Cocina.

En su rancho de Michoacán, Ángela prepara recetas típicas mexicanas, empleando una plancha calentada por leña y utensilios tan dispares como morteros de piedra o una sencilla licuadora.

En menos de tres meses y con sólo 23 vídeos ya conseguido 1.680.000 suscriptores. Por eso YouTube ha reconocido a esta chef doméstica con las placas que se les entregan a quienes superan los 100.000 y el millón de suscriptores.

"Ya me llegó mi placa de 100.000 y la del millón", decía en su último vídeo Ángela, que para explicar las recetas usa medidas como "la pimienta que me cabe cogiéndola con cuatro dedos".

"Gracias a ustedes he llegado hasta donde estoy, porque ustedes me han ayudado y apoyado", decía la señora, que añadía "y gracias también a mis hijas, que me han ayudado mucho", pues son ellas las que le graban, editan y suben los vídeos.

"Estos papeles me llegaron también, pero no sé leer inglés, pero se lo agradezco mucho", decía mostrando la documentación que acompañaba a las placas de reconocimiento. "Ya soy abuelita y tía de todos", decía cariñosa.

"Estoy muy emocionada que hasta quiero llorar", revelaba la señora Ángela, que aseguraba que "mi hija me lee todos los comentarios". Y su hija le corregía: "Los que puedo mamá, porque son muchísimos y a veces no alcanzamos a leerlos a todos", aclaraba.

"Que dios me los bendiga", terminaba el vídeo la anciana, que expresándose con dulzura y claridad pasaba después a explicar su altar para el día de muertos mexicano.