Los burritos más vendidos por 'delivery' ya tienen restaurante en Madrid: "El pollo a la brasa es nuestro ingrediente clave"

Es posible que de la globalización cultural, lo que más nos guste sea que las comidas y los platos típicos de las partes más remotas del mundo hayan llegado hasta nuestra misma calle. ¿Que te apetece un viaje gastronómico por el mundo? No tienes necesidad de salir de la ciudad para probar las recetas más deliciosas de cada continente.

A estas alturas de la película la gastronomía tex-mex no es ningún secreto, aunque sí hay detalles que marcan la diferencia. Nachos, quesadillas, enchiladas, fajitas, y por supuesto, ¡burritos!

Podríamos decir que los burritos son a la gastronomía tex-mex lo que la pizza a la italiana o la hamburguesa a la americana, uno de los productos estrella tanto en los restaurantes como en los servicios de delivery.

En tu aplicación de delivery de confianza todos tenemos ubicados esos restaurantes donde conseguir la mejor versión del tipo de comida que nos apetece en el momento, y si hablamos de burritos a domicilio casi por definición hablamos de González & Co, un burrito made in Spain que ha ganado el título del burrito más pedido por Deliveroo a nivel mundial y el top 3 de platos más demandados.

Se podría decir que González & Co ofrece el continente de la comida tex-mex con el contenido de la cocina mediterránea adaptada: "Nosotros lo que hacemos es una comida donde la base son burritos, nachos, quesadillas… que sería esa parte de cocina texano-mexicana, pero, ¿por qué decimos que está mediterraneizada? Porque realmente de todas las marinadas que usamos en todos los productos que son muy cercanos a los sabores que están en nuestra gastronomía", explica Fran González, director y fundador de la cadena de restaurantes.

Tex-Mex con aires mediterráneos en la capital

Por mucho que la comida mexicana haya sido su lanzadera y su canal para llegar al público, González no pierde su esencia buscando la vuelta mediterránea a todos sus platos: "Por ejemplo, huimos de una ternera súper especiada con cominos y demás especias fuertes, y tenemos una ternera que no deja de ser una base de una ternera cocinada al horno, con cebolla, con zanahoria, con diferentes condimentos como ajo, laurel, etc., que puede recordarte un poco a una ternera que no es 100% mediterránea pero seguimos conservando esos sabores a carne", asegura el fundador.

Según el director, "en los conservantes, por ejemplo, no usamos vegetales anglosajones o mexicanos, sino que no deja de ser cebolla morada, con pimiento rojo, con champiñones… Que son productos muy de aquí, eso se nota en el resultado, que tiene un toque muy cercano, que no te copa esas especias y te hacen que no puedas repetir, sino que cuando lo tomas lo notas casero y cercano en cuanto a sabores".

"Son productos muy de aquí, eso se nota en el resultado, que tiene un toque muy cercano"

Barcelona, Valencia... y ahora Madrid. A pesar de que desde 2018 la cadena ya repartía en la capital a través de Glovo, a partir de este mes de mayo también puedes acudir a su nuevo restaurante de la madrileña calle de Velázquez a disfrutar de la auténtica experiencia tex-mex mediterránea: "Esta apertura supone un gran paso en nuestra estrategia de expansión", asegura González.

"Ya llegamos a Valencia en octubre del año pasado, y sí que es verdad que a nivel estructura, inversión y equipo es un gran paso adelante porque nos hemos situado en una zona céntrica de Madrid donde la inversión es alta y creemos que podemos dar un servicio a toda la zona centro muy potente", confiesa Fran González sobre la nueva apertura de la cadena.

El producto estrella

En González & Co podemos encontrar todo lo que esperamos de la comida tex-mex, aunque sin duda el burrito es el producto estrella: "El burrito debe ser un plato completo, que por sí solo sea el plato principal de la comida. Un burrito si no lleva extras tipo guacamole ya pesa 450 gramos y con guacamole se va a los 540 o 550 gramos. Por sí solo ya es una comida", asegura González sobre su producto estrella.

"Por otro lado, el mix entre el arroz, que puede ser normal o integral, los frijoles y la proteína, que puede ser vegetariana o no, el queso, el pico de gallo… todo ese plato en sí tiene que ser fácil de comer y que llegue en buenas condiciones. Por eso estamos tan bien posicionados en el delivery, porque es un producto que cuando llega a casa como es grande y como está envuelto mantiene el calor de los jugos", afirma el fundador de González & Co.

"El burrito debe ser un plato completo, que por sí solo sea el plato principal de la comida"

Como en cualquier receta, a la hora de preparar burritos todos los ingredientes juegan un papel fundamental, claro está, aunque unos son más determinantes que otros. Según el fundador de González, "realmente el arroz no es el más importante, pero juega un papel fundamental".

"Los frijoles tienen muchos adeptos y muchos detractores… pero lo que no puede faltar es la proteína, que es lo que te personaliza el producto y sin la proteína no tendría gracia", confiesa Fran. "El pollo a la brasa es el ingrediente más importante de nuestros restaurantes".

De entre todas las combinaciones que nos podemos inventar para elaborar nuestro burrito al gusto, el que más triunfa, sin duda es, el que en la casa se conoce como burrito González: "Hacemos un plato que lo hemos customizado para el cliente, que es el burrito González, un burrito de pollo pero en vez de arroz normal lleva arroz integral y guacamole, y puedes elegir si lo quieres picante o no", asegura González. "Ese fue un poco el burrito que me hizo dedicarme a esto".

Burritos vs. fajitas

Si hablamos de comida tex-mex no nos pueden faltar ni los tacos, ni los burritos, ni las fajitas. Con muy poco conocimiento que tengas de este tipo de cocina y a simple vista, diferenciar los tacos es una tarea fácil, pero cuando hablamos de burritos y fajitas otro gallo canta.

"A nivel González, la fajita lleva vegetales con guacamole de por sí. En el caso de la fajita, ya llevaba los vegetales salteados con todos esos ingredientes que buscas cuando preparas fajitas en casa como cebolla, pimientos… le pones el sazonador, que en nuestro caso brilla por su ausencia, y el guacamole sería un extra". Según confirma el fundador del restaurante, "la fajita es el burrito pero con extra de vegetales para hacerlo más grande".

Aunque el burrito sea el plato, nunca viene mal un poco de picoteo de acompañamiento. "Las quesadillas son también best seller. Son tortillas de trigo que se rellenan con la proteína que quieras, queso y pico de gallo".

"De proteína en todos los platos podemos elegir entre pollo, ternera al horno desmenuzada, ternera a la brasa con un poco de picante, carnitas, que es cerdo hecho al horno y desmenuzado y cocido con sus jugos, y sojita, que el pollo de Heura", comenta González sobre las proteínas que podemos encontrar en las quesadillas o en cualquiera de sus platos.

Además de quesadillas, González nos comenta otros platos que no podemos dejar de probar: "Además de quesadillas podemos pedir nachos, tenemos tacos, pero no disponibles para el delivery porque no llegan en el estado que queremos, y luego tenemos otro plato que es la enchilada, que hace mención a lo que serían las enchiladas en México. Es un burrito al que le ponemos salsa de tomate verde por encima, se gratina, como si fueran unos nachos, y encima le ponemos crema agria o crema chipotle y le añadimos el guacamole. Y es un burrito con salsas que te puedes comer con cuchillo y tenedor", sentencia el fundador de este nuevo restaurante madrileño.