Helado de aguacate, la receta del chef Elías Dosunmu que triunfa en redes.

Receta: Helado de aguacate Categoría: Helado Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:01 Tiempo total: 00:20 Helado de aguacate Dificultad baja Tiempo 00:20 Raciones 4 Calorías 281

Nos llena de orgullo y satisfacción confirmar que la época de helados ya está aquí, y es que de entre todas las cosas buenas que tiene el verano -que no son pocas-, sin duda una de las mejores es refrescarnos con un helado.

Pocas expresiones más claras de felicidad que la de pasear por la orilla de la playa con las mejillas rosadas del sol y tomando un helado, y ya seas más de los sabores de toda la vida o de dejarte sorprender, el helado siempre es bien.

Seguro que tú también has hecho helados caseros en más de una ocasión. Vainilla, nata, chocolate, fresa, cookies, con diferentes frutas... Una de las frutas que es probable que consumas a diario pero que hasta el momento no se te ha ocurrido hacer en helado es el aguacate. Aunque, ¿por qué no intentarlo?

La receta de Elías Dosunmu

TikTok es una red social donde nos entretenemos o, en su defecto, perdemos en tiempo, pero también es una plataforma donde encontrar información de lo más útil si sabes dónde buscar.

Si eres cocinillas, seguro que tienes más de una publicación guardada, y si estás buscando recetas de helados sorprendentes, toma nota de esta de helado de aguacate del chef Elías Dosunmu que está triunfando en la red social.

Helado de aguacate Ingredientes 250 ml de leche 125 gr de azúcar 125 ml de nata 1 limón 2 huevos 2 aguacates Sal