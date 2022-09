En los últimos días Madrid se ha convertido en la capital mundial de la gastronomía, y es que los más reputados chefs y personalidades del mundo gastronómico no se han querido perder la oportunidad de conocer al nuevo mejor chef del mundo en vivo y en directo.

The Best Chef Awards vuelve a elaborar la lista de los 100 mejores cocineros del mundo, encabezada, por segundo año consecutivo, por el chef de DiverXO, Dabiz Muñoz.

Aunque Dabiz Muñoz se convirtió en el gran triunfador de la noche renovando por segundo año consecutivo su posición como mejor chef del mundo, el chef madrileño se encuentra muy bien acompañado en la lista por otros 17 grandes cocineros y cocineras de nuestro país.

Nombres como Andoni Luis Aduriz, Eneko Atxa, Quique Dacosta, Martin Berasategui, Dani García, o por supuesto, Joan Roca, se han colado en el top 100 mundial de los mejores chefs del planeta.

El chef catalán Joan Roca, que acudió a la gala acompañado de su hija Marina Roca, ha conseguido el tercer puesto de la lista, completando el podio del olimpo gastronómico.

De tradición familiar

Junto con su hermano Jordi y Josep, Joan se desempeña sus conocimientos culinarios en El Celler de Can Roca, el restaurante familiar que los Roca regentan en Girona y que les he llevado a conseguir el mayor reconocimiento de la Guía Michelin, las tres estrellas.

"La pasión por la cocina que sienten los hermanos Roca empezó a forjarse en Can Roca, el establecimiento que sus padres regentan en Taialà, un barrio en las afueras de Girona. Allí crecieron, en medio del bullicio de platos, ollas y clientes. El bar era su salón, el paisaje donde jugaban, hacían los deberes escolares, miraban la televisión… a la vez que, desde la cocina, surgían aromas de los guisos que su madre preparaba de forma generosa, sencilla y honesta", asegura desde el restaurante sobre los tres chefs y sus orígenes en el negocio de la gastronomía.

En el caso de Joan Roca, el actual tercer mejor chef del mundo, su cocina es "una cocina libre que sublima y respeta el sabor genuino con la aplicación de la técnica precisa. Para ello armoniza tradición y modernidad en la dosis perfecta, buscando en el equilibrio un viaje emocional para el comensal. En paralelo al servicio en el restaurante, Joan lidera un equipo de investigación, innovación, formación y creatividad que sigue un curso continuo desde La Masia (I+R)".

Tres estrellas de estilo libre

El Celler de Can Roca, el restaurante que tiene en común los tres hermanos, es un auténtico templo de la gastronomía mundial, considerándose en dos ocasiones el mejor restaurante del mundo consiguiendo la primera posición en The World’s 50 Best Restaurants en los años 2013 y 2015, la misma lista les proclamaría en 2019, ad eternum, Best of the Bests Restaurant.

De los hermanos Roca es "una cocina que abraza la emoción y la sensorialidad, desde un profundo sentido de la armonía y la hospitalidad heredados de las generaciones pasadas, tradición en balance perfecto con la creatividad, la innovación y la técnica", explican desde El Celler.

Según los propios hermanos, se trata de una cocina que se centra en la tierra como despensa y que se nutre de los pequeños productores.

Menú degustación por 250 euros

Los hermanos Roca ofrecen en su restaurante dos menús degustación: el simple, y el Festival, donde la tierra siempre es a despensa principal. Mar y montaña vegetal, Aire de cardamomo, leche de nueces, tartar de penca de remolacha, remolacha ahumada, Aleta de rodaballo a la brasa con pil pil de flor de oxalis, Pithivier de pularda con trufa y salsa de hierbas frescas, Pato curado y ahumado con ruibarbo encurtido y confitado, pistachos y naranja sanguina o Carpaccio de rodaballo con tartar de naranja y oliva negra son algunos de los platos que podemos encontrar en sus menús.

Al igual que la polémica subida de precios de DiverXO, el retaurante insignia de Dabiz Muñoz, el pasado año los hermanos Roca también anunciaron la subida del precio de su menú degustación, que ha pasado de costar 225 a 250 €.