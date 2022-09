Dabiz Muñoz gana el premio al mejor cocinero del mundo por segundo año consecutivo

Ya está decidido. Dabiz Muñoz es, desde este martes y por segundo año consecutivo, el mejor chef del mundo. El cocinero madrileño se ha alzado con el número uno en la lista de The Best Chef Awards, lo que le convierte, según esta organización, en el mejor cocinero de 2022.

Varios cientos de chefs de todo el mundo se han reunido en Madrid, sede de celebración de la edición de 2022, para conocer este tan esperado resultado. En una ubicación más que privilegiada, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, Dabiz Muñoz ha visto reconocido su trabajo como chef, con una de las distinciones más relevantes de los últimos años.

Con este título, el cocinero madrileño repite su logro del año anterior, cuando también alcanzó el primer puesto gracias a su trabajo en DiverXO. Además de este primer puesto, este año ha conseguido otros dos galardones: el de mejor restaurante de Madrid y el mejor chef votado por profesionales.

"Es un honor, algo increíble"

El protagonista de la noche, el triestrellado cocinero madrileño ha expresado su alegría, ante chefs, críticos, restauradores y otros amantes de la cocina, que aplaudían al nuevo número uno. “Gracias a los votantes y a los colegas, es un honor, algo increíble”. El chef del mundo XO ha agradecido también a su mujer Cristina Pedroche, por su imprescindible apoyo y, por supuesto, a todo su equipo, al que ha subido junto a él al escenario.

Esta lista, compuesta gracias a los votos de los expertos, ha tenido otra presencia española en su 'Top 3', con Joan Roca como número 3 del ranking. España era, en esta edición, el país con mayor número de nuevos chefs presentes, seguida de Italia y Francia. Los cocineros de 18 restaurantes de todo el territorio nacional han entrado en esta lista de 100 candidatos, entre ellos Dani García y los hermanos Javier y Sergio Torres.

Los mejores del mundo en otras categorías

Además del premio al mejor chef del mundo, The Best Chef Awards reconoce el trabajo de otros muchos cocineros, en una gran variedad de categorías. El premio The Best Chef Food Art , que reconoce a chefs con la mayor preocupación artística, recayó en las manos de la japonesa Natsuko Shoji. The Best Chef Rising Star, el premio hacia los jóvenes chefs que más destacan en su oficio, ha ido a parar a las de la canadiense-italiana Jessica Rosval.

Otra de las categorías más jóvenes es la que reconoce al mejor pizzero del mundo, con The Best Pizza Award, que ha reconocido al chef Franco Pepe, de la pizzería Pepe in Grani, por segundo año consecutivo. El premio The Best Chef Science ha sido, este año, para un español: Andoni Luis Aduriz.

