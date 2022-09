Cómo preparar 'drop scones', la receta de tortitas que Isabel II regaló a Eisenhower

Receta: Drop scones Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: 00:20 Tiempo total: 00:25 Drop scones Dificultad media Tiempo 00:25 Raciones 8 Calorías 387

Cuando de disfrutar de las mejores tortitas se trata, todos somos iguales. Y es que no hay mortal que pueda resistirse a este suculento postre de origen americano.

Hay platos que están por encima del bien y del mal y no entienden de edades, de lugares geográficos o de clases sociales, como las tortitas, una de las recetas favoritas de a reina Isabel II de Inglaterra.

Dicen que es de bien nacido ser agradecido, aunque si eres un auténtico foodie, no hay mayor placer que compartir esas recetas que hacen feliz a la gente. Y algo así ocurrió en la década de los 60 del siglo pasado entre Isabel II y el entonces presidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower.

Con motivo de la muerte de la reina, que ha conmocionado al mundo entero, los usuarios de Reddit publicaron la receta de drop scones o tortitas escocesas que Isabel II le mandó a Eisenhower, tal y como había prometido hacer, y que estaba custodiada en el Museo y Biblioteca Presidencial Dwight D. Eisenhower de Abilene (Kansas, EEUU).

Una merienda de cortesía

Fue en 1959, cuando en una visita del presidente Eisenhower a Balmoral, Isabel II y el antiguo comandante de las tropas aliadas compartieron charleta y tortitas.

Receta de drop scones. US National Archives

En aquella cita, que tuvo lugar el 29 de agosto de 1959 en la residencia de verano de la monarquía británica, Eisenhower quedó tan fascinado con aquellas tortitas que le pidió a la reina si podía compartir la receta con la Casa Blanca. Y aunque tardó unos meses, la reina envió una misiva al otro lado del charco donde se podía leer:

"Querido señor Presidente,

Al ver en el periódico de hoy una foto suya frente a una barbacoa me he acordado de que nunca llegué a enviarle la receta de los scones que le prometí en Balmoral. Me apresuro a hacerlo ahora, esperando que sean de su gusto.

Aunque las cantidades de la receta sean para 16 personas, cuando hay menos gente suelo echar menos harina y leche y uso el resto de ingredientes tal y como se indica. También he hecho pruebas utilizando sirope dorado o melaza en lugar de azúcar y queda muy bien. En mi opinión la masa ha de batirse mucho durante la preparación, y no debe dejarse reposar demasiado tiempo antes de cocinarla.

[...] Recordamos gratamente su visita a Balmoral y espero que las fotografías adjuntas sea para usted un recuerdo del muy feliz día que pasó con nosotros.

Con todos los mejores deseos para usted y la Sra. Eisenhower.

Atentamente,

Elizabeth R"

Más gruesas y esponjosas

Las tortitas escocesas, también conocidas como drop scones, son de aspecto similar a las típicas tortitas americanas que todos tenemos en mente, pero bastante más gruesas y esponjosas.

Se trata de una receta típica de escocia a la que la reina recurría con frecuencia y que tú también puedes preparar en casa siguiendo estos pasos.

Drop scones Ingredientes 4 tazas de té de harina (unos 400 g) 4 cucharadas de azúcar (unos 50 g) 2 tazas de té de leche (unos 370 ml) 2 huevos enteros 2 cucharaditas de bicarbonato 3 cucharaditas de cremor tártaro 2 cucharadas de mantequilla derretida