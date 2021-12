Dani García vuelve a Nueva York con un... ¡con dos restaurantes!

Dani García no para. Después de que su Leña Marbella fuera elegido el restaurante más bonito del mundo, el chef andaluz acaba de abrir en Nueva York un... no, dos restaurantes. La cosa tiene su importancia, por ser dos los locales que, como picas, pone en NY y porque es el segundo intento del cocinero marbellí de triunfar en la capital del mundo.

La expansión internacional de Grupo Dani García continúa con Casa Dani y El Pollo Verde: más cara o más barata, más creativa o más sencilla, ambos locales quieren llevar hasta Nueva York la cocina del Mediterráneo con guiño andaluz.

Casa Dani, alta cocina

Casa Dani, que se acaba de inaugurar, lleva a la capital oficiosa de Estados Unidos la cocina de autor de Dani. La experiencia que se propone está al nivel de servicio de calidad que se esperaría en cualquier restaurante de alta cocina. Está en el nuevo Manhattan West, en el barrio de Chelsea.

"Queríamos que hubiera un guiño a los tradicionales pequeños restaurantes del Sur de España y a mis raíces"

La propuesta gastronómica de Casa Dani se basa en los contrastes, la tradición y el recetario que ha acompañado al chef en toda su trayectoria. La carta combina la innovación y la tradición del Sur y el Mediterráneo. "Esta vez queríamos que hubiera un guiño a los tradicionales pequeños restaurantes del Sur de España, a mis raíces y la hospitalidad que tanto caracteriza a los andaluces", ha comentado Dani.

. Facebook / Dani García

Entre los platos de la carta destacan entrantes como su reconocido brioche de rabo de toro y de chorizo, aguacate a la brasa o pulpo con papa aliñá. De la tradición de Dani García, las frituras andaluzas: los buñuelos "de mi madre”, boquerones al limón, boquerones, chanquetes, calamares fritos y lubina en adobo. El marbellí ha incluido una sección especial de atún, con croquetas, carpaccio o morrillo a la sal.

Para completar la oferta, Casa Dani ofrece tortilla de patata, raciones de mariscada, ensalada de cogollos o una tabla de charcutería española. También ofrece platos principales con clásicas recetas con el toque del chef como el bacalao al pipil o la pluma ibérica con mojo rojo. Y arroces (al estilo alicantino): seis variaciones a elegir con pollo, marisco, arroz negro, con costillas, rossejat o de txuleta.

El Pollo Verde, buena comida rápida

Es la primera marca de comida rápida de Dani García fuera de España. La carta de El Pollo Verde quiere ser una opción para disfrutar de forma rápida, sabrosa y equilibrada de lo mejor de la cocina mediterránea.

El Pollo Verde, comida rápida de Dani García en NY. elpolloverde

Ofrece cinco secciones: warm bowls (platos calientes de la cocina mediterránea), green bowls (cada país de la zona está representado con una combinación de sus ingredientes estrella), all about el pollo (el "mejor" pollo asado de Nueva York); bocadillos con el pollo como ingrediente principal y build your own bowl (el comensal puede hacer su propio plato combinando base, proteína, toppings y aliño.

Dani García consiguió su primera estrella Michelin en 2004, con Tragabuches. Luego llegó a las 3 estrellas. Desde entonces no ha parado y no lo va a hacer, porque el Grupo Dani García confirma que tras Nueva York su oferta gastronómica se ampliará a nuevas localizaciones y ciudades del mundo.