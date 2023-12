Los cinco restaurantes de Madrid perfectos para una comida de Navidad

Cuando se acercan las fechas navideñas en España, las comidas y cenas de empresa, con amigos o con familia, se multiplican. Combinamos las salidas, con las cenas en casa. Y es que después de hacer una cena completa para toda la familia, en muchas casas, no les apetece tener que cocinar otra vez el día siguiente y si nos hemos ido de copas después de la cena, menos todavía.

Los restaurantes de Madrid son conscientes de ello. Por eso muchos ofrecen menús de Navidad, a mesa puesta, que se extienden durante todo el periodo festivo (no solo el día 25 de diciembre). De este modo, todos los miembros de la familia pueden disfrutar de la gastronomía española sin pasar más tiempo del necesario en la cocina estos días festivos.

Cinco restaurantes de Madrid para una comida navideña

Al contrario de lo que mucha gente piensa, comer con la familia en un restaurante no tiene que ser frío y poco acogedor, incluso el mismo día 25. No es como estar en casa, pero en muchos locales, se percibe un ambiente cálido y festivo, con luces y adornos navideños y lo mejor: la carta, que refleja tradición y creatividad, clásicos navideños y cocina fusión. Aquí van cinco restaurantes de Madrid para disfrutar en familia o con amigos. Eso sí, reservar con tiempo, es fundamental.

1. Dudua Palacio, Madrid

Dudua restaurante. Dudua restaurante.

Un restaurante de cocina mediterránea en el centro de Madrid. Destacado en Tripadvisor, este clásico de la gastronomía, ubicado en Cuesta San Vicente, 2 (junto a la Plaza de España), cuenta con una carta completa y 48 años de experiencia. En Dudua Palacio son conocidos por sus carnes y sus paellas, pero un plato estrella es la brandada de bacalao, que enamora a los comensales.

Son conocidos por sus carnes, entre otros platos. Dudua restaurante.

"Cada plato es una celebración de sabores tradicionales cuidadosamente transmitidos a lo largo de generaciones. Nuestra pasión por los ingredientes frescos y la meticulosa preparación se refleja en cada bocado, transportándote a cada rincón de España", explican desde la web.

2. Los Montes de Galicia

Los Montes de Galicia. Los Montes de Galicia.

En la Calle Azcona 46, cerca de la Plaza de Todos de Ventas, encontramos el restaurante Los Montes de Galicia, uno de los mejor valorados en Tripadvisor. Sus pescados y mariscos —la base de la tradición gallega— y la gran variedad de carnes y embutidos, propios de la tierra, son muy elogiados por los comensales y así lo reflejan en los comentarios. Cuentan con una gran bodega y menús especiales.

De la mano del chef José Espasandín, los comensales pueden disfrutar del tradicional pulpo a feira o del timbal de txangurro. Nada más entrar al restaurante, destacan los motivos tradicionales inspirados en la cerámica de Sargadelos.

Plato de pulpo gallego. Los Montes de Galicia

El local está separado en dos espacios, la zona del restaurante y el cocktail bar: "Ambas decoradas con sutiles toques visuales y acogedores colores que dan al lugar una atmósfera ideal para una comida familiar o una degustación entre amigos", describen desde la web del restaurante.

3. El Ñeru, un asturiano en Madrid

Fachada El Ñeru. El Ñeru.

Pasamos de un gallego a un asturiano. Que no se diga que en Madrid, en Navidad, no tenemos variedad donde elegir. El Ñeru es un referente de la cocina Asturiana en Madrid, desde 1974. Está ubicado en la Calle Bordadores, 5 (Madrid).

¿Qué es lo que vemos al entrar en este local? Para empezar, nos encontramos con un local castizo típico asturiano, con un toque rústico. Al entrar al restaurante El Ñeru, nos encontramos con una sidrería, "un 'chigre' típico asturiano donde se respira asturianía por todos los costados; de hecho sus paredes están decoradas con los típicos productos asturianos, las fabes, sus morcillas, chorizos, pancetas y lacones", explican orgullosos en su página web.

Cachopo de ternera con jamón y queso. El Ñeru.

Bajando las escaleras hacia el restaurante hay una cueva (bodega de la sidrería). Uno de los comedores preferidos, que además, se abre fuera del horario de comidas para pequeñas celebraciones o cenas privadas.

Si profundizamos en la carta nos encontramos con platos típicos como fabada asturiana, fabes con almejas, callos a la asturiana, pote asturiano y arroz con leche, entre otros.

4. Restaurante Ástor

Restaurante Ástor. Restaurante Ástor.

Cuenta con dos restaurantes en Madrid: uno en Calle del Almendro 9 y otro en Calle de Gómez de Mora, 1. Es un restaurante no muy grande y familiar, por lo que sentirse como en casa es fácil: "Contamos con ocho mesas y creemos que es la cantidad justa para que cada comensal se sienta especial, en esta, vuestra casa. No queremos perder el control de lo que está pasando en cada una de ellas, no sumaremos mesas, no tenemos esa ambición", explican desde la web del restaurante.

Hamburguesa con patatas. Restaurante Ástor.

Dese un risotto, hasta una hamburguesa de buey. La carta del restaurante Ástor es muy variada. También cuenta con una cuidada Bodega y cócteles clásicos y propios, para una buena sobremesa. Si no encuentras el sitio, fíjate en el cuervo, es su seña de identidad. Lo encontrarás en todas partes, incluso en su página web sobrevolando la pantalla.

5. Benedetto Ristorante

Restaurante Benedetto. Restaurante Benedetto.

Un buen restaurante italiano nunca es una mala opción. En la calle Fortuny, 34 (Madrid), la comida de Benedetto está hecho para "Gente de otra pasta", como rezan desde su web.

Plato de pasta de Benedetto. Restaurante Benedetto.

Desde un jamón Ibérico de Bellota, hasta una buena pizza tradicional, pasando por un plato de pasta típica italiana, pero con un toque refinado. Eso es lo que podemos encontrar en la carta de este restaurante en el que puedes quedarte luego a tomar unas copas.

