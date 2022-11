Estos son los auténticos cachopos asturianos que puedes comer en tu casa por menos de 8 euros

Con muchísimo respeto a la fabada, a los chorizos a la sidra o al pastel de cabracho, el cachopo es uno de los platos estrella de la gastronomía asturiana.

Aunque aprovechemos cada visita al Principado para degustar esta deliciosa carne rellena y empanada, no queremos limitar la gastronomía asturiana a nuestras visitas a esta maravillosa tierra. Una buena opción es encontrar en tu ciudad tu restaurante asturiano de confianza donde sabes que no te van a meter gato por liebre, aunque si te apetece disfrutar de un buen cachopo en el calor del hogar, no hace falta que te pongas a investigar con esta receta, porque ya lo puedes comprar casi listo para consumir.

Kachopo King presume de elaborar este delicioso plato con productos de primera calidad, ahora también listo para freír en casa y disfrutar de una experiencia asturiana sin tener que moverte.

"Llevamos cachopos 100% artesanos con rellenos de auténtica personalidad por toda España", aseguran desde esta empresa que prepara su receta con estilo propio, con puntos diferenciadores que aportan un valor añadido, como el macerado de la carne, materias primas excelentes y un empanado muy crujiente. Esta empresa nace pensando en satisfacer a los amantes de esta delicia de la gastronomía asturiana con una ración de 300 gramos por cachopo, la medida justa para que no nos sobre ni nos quedemos a reventar.

11 cachopos diferentes

Si te apetece darte en casa un capricho con acento asturiano, no pierdas de vista la carta de Kachopo King, que nos ofrece nada menos que 11 sabores a precios de lo más competitivos.

Los sabores únicos de la carta van desde lo clásico a lo más gourmet para los paladares más exquisitos. Imprescindible la ternera 100% asturiana en casi todas sus recetas -porque también hay uno de pollo: el Pío Pío.

Con la cantidad perfecta para un comensal, es muy difícil no caer en la tentación con los cachopos Astur, con cecina de Tineo, rulo de cabra y cebolla caramelizada, Blue, con lacón, queso azul de cabra y pimientos del piquillo, Class, con jamón ibérico y Gouda o Cua Cua, con foie de pato y micuit al 94%.

Made in Spain es todo un pecado ibérico, con lomo de cerdo adobado y relleno de jamón; y para ir más allá con la inmersión gastronómica asturiana, Astur Gourmet está relleno de chosco, un embutido típico de Tineo.

Pikadillo es de chorizo asturiano y Cabrales, Peraleño está elaborado con este otro queso azul más suave, jamón serrano y tiras de piquillo, Don Kijote con lomo ibérico de caña y Manchego o el Class Gourmet, de cecina, rulo de cabra y pimiento caramelizado. En cuanto a los precios, los cachopos clásicos cuestan 7,50 € y los cachopos gourmets 8,50 €-

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.