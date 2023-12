Productos que no deberías pedir en restaurantes revelado por los trabajadores

Por muy bien que se coma en España —que es mucho— hay una cosa innegable: lo que pasa en la cocina se queda en la cocina. No todos los alimentos son igualmente seguros o sabrosos cuando se encuentran fuera de la comodidad de nuestra propia casa. Ya sea por razones de higiene, calidad o simplemente por la dificultad culinaria, mantenerse informado puede ser clave para garantizar una experiencia gastronómica placentera.

Productos que no deberías pedir en restaurantes

Los mismos trabajadores nos recomiendan algunos productos que no debemos pedir. A través de un hilo de Reddit, los trabajadores de distintos establecimientos crearon un listado de aquellos productos que no deberías pedir cuando decidas comer fuera de casa.

1. Pedir marisco en un restaurante

Marisco. Getty Images

A no ser que el lugar sea muy famoso por sus mariscos, no es buena idea pedir langosta. Ni la calidad ni el cocinado cumplirán las expectativas. Lo mismo pasa con los mejillones, cuando se compran frescos, la limpieza es una tarea compleja, además de que hay que tirar los que están muertos. Es decir, si no se ha hecho correctamente, puede ser un problema.

Con respecto a las gambas, pasa lo mismo que con la langosta, tienes muchas opciones de comer gambas que no son frescas. Si además aparecen como aperitivo, desconfía.

2. Pescado crudo y sushi

Sushi y tempura de gambas iStockphoto

La recomendación, en este caso, es no consumir sushi en locales que están vacíos o los domingos o los lunes. Este trabajador señala que el producto quizás no sea tan fresco como esperabas.

Ir a un restaurante que normalmente está concurrido, pero el lunes no tiene mucha clientela no es una casualidad. Que no hay pescado fresco los lunes, no es un secreto para nadie. Si no puedes acercarte a un local situado cerca de la costa, y quieres disfrutar de un buen pescado fresco, nunca deberías pedirlo si es fin de semana o lunes, ya que no lo será. Los días perfectos para pedir este plato son los jueves.

3. Sándwiches y especialidades

Sándwich de ensalada de puré de garbanzo y aguacate Freepik

Otra recomendación es no pedir sándwiches en los restaurantes. El argumento se centra en el que todos conocemos: es un alimento que podemos hacer en casa rápido, fácil y mucho más barato. Hay que aprovechar las salidas a los bares y restaurantes para pedir aquellas cosas que en tu día a día no preparas.

Del mismo modo, cuando vamos a un restaurante, lo mejor es pedir la especialidad o en su defecto, no pedir aquel plato de la carta que no está en sincronía con el resto, que no se ajusta a sus especialidades.

4. Restaurantes con bufés libres

Bufé libre. EFE

Los trabajadores de los restaurantes también están en contra de los bufés libres, sobre todo en lo que a higiene se refiere. A fin y al cabo, estás comiendo algunos productos que pueden haber sido manipulados por otras personas.

En la misma línea de la limpieza, los trabajadores también coinciden en que los congeladores de algunos bares no son lo más higiénico del mundo. Varios trabajadores de establecimientos de comida rápida revelan que la máquina de hielo no suele ser una prioridad a la hora de la limpieza, por lo que mejor abstenerse de ellos en las bebidas.

5. Platos elaborados antes del cierre y sopas

Puré de calabaza y zanahoria Getty Images/iStockphoto

Ya sea sopas o cremas de verduras, así como diferentes tipos de puré, a no ser que sea un buen restaurante, es bastante probable que sean preparadas.

No siempre se trata de un problema de calidad de la materia prima ni el estado del alimento en cuestión, muchas veces se trata del horario de cocina y la jornada laboral de los trabajadores. Al entrar a última hora antes del cierre, lo más probable es que la cocina, la plancha, incluso la cafetera (en algunas ocasiones) ya hayan sido limpiadas por los trabajadores. Es por eso que pedir un plato elaborado casi antes del cierre es enfrentarse a la posibilidad de que lo calienten en el microondas.

