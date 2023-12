El restaurante japonés que se ha hecho viral en redes por ofrecer bofetadas en el menú por dos euros

Se podría decir que en el mundo de la gastronomía pocas cosas nos puede sorprender ya. O por la oferta gastronómica o por la performance del local tanto dentro como fuera de España. Pero todavía nos quedan cosas por ver.

Hemos visto mariscadas servidas a palazo limpio mientras suena Paquito El Chocolatero, hemos visto restaurante donde el personal, por exigencias del guion, trata mal a los clientes... y si vamos un nivel más allá nos trasladamos hasta este restaurante japonés que no ha pasado desapercibido en redes, ya que el plato estrella de su menú son las bofetadas.

Guantazos a 2 euros: el producto estrella de la carta

Ubicado en Nagoya, una ciudad japonesa, el restaurante Shachihokoya se trata de uno de los más populares de la ciudad, y es que este establecimiento ofrece una experiencia única. Y no tiene nada que ver con la comida.

En este local, por el módico precio de 300 yenes (1,86 euros) la "bofetada de la joven de Nagoya”, que con mucha destreza abofetea a los clientes que pagan este servicio. Eso sí, no existe delivery. Aunque el restaurante abrió sus puertas en 2012, han sido los vídeos de este servicio tan curioso corriendo por redes sociales los que le han convertido en un establecimiento mundialmente conocido.

Aunque se ha convertido en su plato estrella, el restaurante ha anunciado recientemente que deja de ofrecer este servicio a través de su cuenta de X: "Sachihoko-ya actualmente no ofrece bofetadas. Agradecemos la atención que ha recibido hoy, pero no podemos acoger visitas con intención de recibir bofetadas. No esperábamos que los videos antiguos se volvieran virales de esta manera, así que comprenda antes de venir”.

¿Y la oferta gastronómimca de este restaurante?

Por raro que parezca, en este restaurante, además de a recibir bofetadas, los clientes también acuden a comer. Aunque ahora mismo su oferta gastronómica esté pasando absolutamente desapercibida.

Se trata de un restaurante tipo izakaya, es decir, lo que en España sería un bar de tapas.

Además de los platos japoneses más populares, en este establecimiento se suelen realizar afterworks donde los trabajadores acuden después del trabajo para socializar.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.