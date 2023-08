Ni salsa, ni gazpacho: esto es lo que puedes hacer con tomates maduros, según José Andrés

El tomate es la hortaliza superventas. Gusta en casi todas las cocinas, especialmente en las Américas y Europa. En España el tomate es el rey de las ensaladas, pero también es un invitado perfecto para guisos y salsas.

El tomate es ácido y es dulce; sabe ser el protagonista o uno más en la receta; crudo o cocinado, siempre es versátil. Y sano. Tiene muchas propiedades: es rico en vitaminas antioxidantes como la vitamina C, A y E, contiene un alto nivel de vitaminas del grupo B y de ácido fólico, y también una buena variedad de minerales.

El tomate, el protagonista del 'Bloody Mary'

Un bloody mary: vodka, zumo de tomate, Lea & Perrins y salsa tabasco. FLICKR/kthread

Ensaladas, guisos y salsas, pero si hay algo que nos lleva al tomate estas fechas es el gazpacho (los gazpachos) y también el salmorejo. Con estas temperaturas nos pasamos el verano batiendo y bebiendo gazpacho (ya, también lo compramos en el súper, pero —en general— no es lo mismo). Suerte que existe.

Para ello nada como los tomates maduros. Ya pasados para una ensalada, son perfectos para ponerlos en la turmix y darle al "on". Pero con esos tomates blanditos podemos hacer algo más que salsas o gazpachos. Que se lo digan al chef José Andrés.

José Andrés, enamorado del 'Bloody Mary'

El asturiano de Washington nos recuerda que con tomates tan maduros también podemos hacer un cóctel: el famoso Bloody Mary. Cuenta el cocinero en su boletín Longer Tables que se enamoró de este combinado muy pronto: "¡Tenía ocho años! Lo sé, lo sé. Estaba con mis padres en un bar de barrio en Barcelona... y vi en el menú las palabras Bloody Mary. Tenía mucha curiosidad... le preguntaba a mi padre una y otra vez: Papá... ¿qué es un Bloody Mary?".

Y José Andrés se salió con la suya. "Finalmente mi padre se rindió y le dijo al camarero que me hiciera uno, con solo una gotita de vodka. Déjenme decirles que no recuerdo haber bebido más agua en mi vida. Era tan picante y salado, ¡y me encantó!", relata el cocinero español más famoso de EE UU.

El impulsor de World Central Kitchen explica con el calor de agosto y en plena época de tomates, "esta es una de mis bebidas favoritas". Y como dice él, "ni siquiera necesitas los tomates bonitos; puedes usar los magullados del mercado de agricultores a mitad de precio, ¡así ahorras algo de dinero y esos no se desperdician!". José Andrés hace así los Bloody Mary.

Bloody Mary de José Andrés Ingredientes Tomates maduros grandes (2) Piparras o guindillas (2 y 4 para decorar) Alcaparras (2 cucharaditas) Harissa (2 cucharaditas) Zumo de 1 lima Salsa Worcestershire Sal OPCIONAL: Vodka (120 ml)

Elaboración

En el vaso de la batidora ponemos los tomates pelados, las piparras, las alcaparras, la harissa, el zumo de lima, unas gotas de salsa Worcestershire, un pizca de sal y, si lo usamos, el vodka. Trituramos hasta tener una mezcla homogénea. Probamos, comprobamos el punto de sal y colamos. Lo servimos en vaso con hielo y podemos decorar con una piparra.

