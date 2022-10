Receta de ensalada de garbanzos por menos de 3 euros

Receta: Ensalada de garbanzos Categoría: Plato principal Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: 00:00 Tiempo total: 00:15 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 15 MINUTOS Raciones 2 Calorías 1281 KCAL

Las legumbres son básicas en la dieta mediterránea y son muchos los nutricionistas que recomiendan comer varios platos de legumbres a la semana. Lentejas, garbanzos, alubias... Hay mucha variedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también promueve una dieta rica en legumbres.

Una de las legumbres que más nos apetece son los garbanzos, perfectos para ser aderezados en una ensalada, que puede ser templada o fría, según nos apetezca. Una comida rápida, deliciosa y barata que nos aporta muchos nutrientes y que nos hace disfrutar. Y no solo eso, es un plato que no necesita ser cocinado, ideal para los días que no tenemos tiempo.

Vamos a preparar una sencilla ensalada de garbanzos para preparar con pocos tiempo, y por supuesto, con un total de productos que no supere los tres euros.

Ensalada de garbanzos Ingredientes 1 bote de garbanzos cocidos. Precio aproximado: 0,60€ 1 pimiento verde. Precio aproximado: 0,62€ 1 cebolla. Precio aproximado: 0,67€ 1 bote de aceitunas. Precio aproximado: 0,90€ Perejil (10g). Precio aproximado: 0,70€ (el manojo) Sal Aceite de oliva Curry

Elaboración Lavamos los garbanzos con agua fría. Picamos el pimiento verde. Picamos la cebolla. Picamos el perejil. Realizamos una vinagreta de aceite y curry. Mezclamos todos los ingredientes en un cuenco y añadimos las aceitunas. Terminamos el plato añadiendo sal al gusto.

Truco: el toque del curry le da un sabor más original al plato.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.