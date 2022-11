Receta: Muffins de brócoli, queso y avellanas Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 00:30 Tiempo cocción: 00:45 Tiempo total: 01:15 Muffins de brócoli, queso y avellanas Dificultad Baja Tiempo 75 minutos Raciones 6 Calorías 320 kcal

Querido y floreado brócoli: del odio al amor hay un solo paso, y seguro que si supieran cuáles son todas tus bondades, te amaría casi todo el mundo. No toda mi vida amé el brócoli, pero desde que lo descubrí forma parte de mis ingredientes preferidos.

Debo aclarar que durante un tiempo no lo comía muy seguido, pero desde que descubrí cómo disminuir su olor cocinando al vapor, lo consumo muy seguido. Es muy versátil y dentro de su nobleza y peculiaridad se adapta a muchas recetas.

Los beneficios del brócoli

Prevención contra el cáncer. Un grupo de agentes Fitoquímicos llamados glucosinolatos presentes en el brócoli ayuda a proteger contra el cáncer de diferentes órganos, como la vejiga, la mama, el colon, el hígado, el pulmón y el estómago.

Huesos fuertes. Los altos niveles de vitamina K en el brócoli ayudan a los huesos a absorber el calcio. Las investigaciones sugieren que las personas que consumen suficiente vitamina K tienen menos probabilidades de desarrollar osteoporosis que las que no consumen lo suficiente.

Refuerzo inmunitario. El brócoli es excelente fuente de vitamina C, que ayuda a proteger las células que componen el sistema inmunitario. La vitamina también ayuda a los glóbulos blancos a repeler las bacterias y los virus.

Composición nutricional

Una porción de 100 g de brócoli al vapor proporciona una excelente fuente de vitaminas K, C y B1, así como de ácido fólico. El brócoli también contiene vitaminas A, E y B2, fibra, niacina, calcio, hierro, magnesio, fósforo, zinc, manganeso y selenio.

¿Sabías qué...?

Los tallos de brócoli son comestibles y ricos en fibra, y es una excelente fuente de clorofila que le da al brócoli su color y puede ayudar a combatir el cáncer. Además, las flores de brócoli son las flores sin abrir de la planta.

Origen. El brócoli es la cabeza de una planta comestible de la familia de las coles. Es una verdura anual que crece en climas templados. Procedente de las tierras alrededor del Mediterráneo, la planta es popular desde el período del Imperio Romano. El brócoli calabrés es la variedad más comúnmente consumida.

En la cocina

Para una comida nutritiva, combine el brócoli, guisantes y huevos (ricos en proteínas) con batatas (ricas en vitamina C) y obtener un plato equilibrado y sabroso.

Tortilla de verduras. Añade brócoli a la típica tortilla de verduras. Calienta un poco de aceite en una sartén, mezcla en un bol brócoli cocido, patatas o boniatos, espinaca y los huevos batidos. Cocina de 7 o 10 minutos por ambos lados o hasta que esté dorada.

Prueba diferentes variedades. El brócoli de tallo largo o bimbi se desarrolló cruzando el brócoli y el brócoli chino. Contiene más vitamina C y hasta un 45% más de glucosinolatos que otros tipos de brócoli. La col romanesco no solo es bonita, sino también muy nutritiva: aporta una cantidad impresionante de vitamina C, betacaroteno y vitamina K.

Muffins de brócoli, queso y avellanas Ingredientes 175 g de harina de almendras, avena o algún otro fruto seco 100 g de harina de mandioca, yuca o tapioca. 3 huevos 130 g de brócoli 100 g de queso feta 1 cucharadita de polvo de hornear o levadura 10 cl de leche vegetal o un yogur 10 cl de aceite de oliva virgen extra

Elaboración Corta las ramas de brócoli, lávalas y cuécelas al vapor durante unos 25-30 minutos. Mientras tanto, mezclar las dos harinas y el polvo de hornear. En un recipiente aparte, bate los huevos y agréguelos a la mezcla de harina y levadura, mezcla con un batidor. Añade la leche y mezcla. Luego agrega el aceite y mezcla hasta obtener una mezcla homogénea. Si quieres agregarles más frutos secos cortálos en trozos gruesos (al menos por la mitad). Corta el queso en dados. Una vez que el brócoli esté cocido y ligeramente enfriado, revuélvelo en la mezcla. Luego haz lo mismo con el queso y los frutos secos si es tu opción. Preparar un molde de bizcocho o moldes individuales para magdalenas (untar con mantequilla + harina). Vierta la preparación y listo, en el horno durante 45-50 minutos.

