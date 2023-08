Cómo preparar el mejor sushi en casa: claves y consejos imprescindibles

Si eres un amante del sushi seguro que has pensado en más de una ocasión en prepararlo tú mismo en casa, pero no sepas por dónde empezar. Dominar esta especialidad gastronómica japonesa no es algo sencillo, pero con dedicación y siguiendo los pasos adecuados podrás conseguir un resultado final sabroso y satisfactorio.

Claves para preparar el mejor sushi en casa

Existen varias claves a tener en cuenta para hacer el mejor sushi en casa, como el mejor chef japonés, comenzando por la necesidad de seleccionar la mejor materia prima. De esta manera, cuando acudas al mercado deberás elegir un pescado que tenga la carne dura y flexible, además de agallas rojas o rosadas y que tanto los ojos como la piel estén muy brillantes.

Por otro lado, hay que preparar el arroz de la forma correcta, optando por un arroz de variedad japonesa. A la hora de elaborarlo es necesario enjuagarlo hasta en cinco ocasiones para deshacerse del exceso de almidón, cocerlo a fuego medio durante 12 minutos sin levantar la tapa, y avinagrarlo y enfriarlo con abanico en un bol de madera. Finalmente, se dejará reposar durante 5 minutos, debiendo mantenerse tapado.

Otra de las claves para preparar el mejor sushi en casa pasar por hacer uso de un wasabi original, empleando para ello raíz natural de wasabi y un rallador japonés de piel de tiburón. Se debe situar el wasabi entre el arroz y el producto. Es un ingrediente básico tanto en los nigiris como en los makis.

Otras consideraciones para preparar sushi en casa

Si quieres preparar el mejor sushi en casa, existen otros aspectos a tener en cuenta, comenzando por la importancia de usar un cuchillo bien afilado. Este es un utensilio fundamental para la preparación de esta comida japonesa, pudiendo ser de hierro de acero inoxidable. Para cortar el pescado y conseguir que este se deslice mejor debe estar mojado, siendo recomendable tener las manos húmedas a la hora de manipular el arroz.

En lo que respecta a los pescados a elegir, a pesar de que te guste especialmente el salmón, la luna o el pez mantequilla. No obstante, el atún es el pescado estrella cuando hablamos de sushi. En este sentido, conviene dividir la pieza de atún en dos partes, una ideal para cocinar (la más dura) y otra para comer en crudo, que es el lomo. Además, en el mismo lomo podemos encontrar sabores diferentes en función de la parte de la que se trate.

Para la elaboración de las conocidas piezas de maki, en las que el pescado se encuentra situada en el centro, rodeada por las algas y el arroz, se debe coger un puñado de arroz y seguidamente extenderlo sobre las algas. Luego habrá que abrir una división en mitad del arroz y colocar un poco de wasabi, para seguidamente situar el atún encima. Finalmente, usando una esterilla, se enrolla hasta conseguir el rollo de maki, que finalmente se corta en trozos para poder comerlo de un solo bocado.

Por último, conviene hacer mención a la soja. La soja debe acompañarnos a la hora de elaborar las piezas de sushi, pero no se debe cometer el habitual error de bañar las piezas de sushi en soja, ya que la forma adecuada de comerlo es mojando ligeramente el pescado y evitando que la soja moje el arroz. Esto se debe a que la soja está pensada para aportar un toque salado al pescado, y en caso de que se realice de forma contraria, acabará con otros matices de la pieza al absorber el arroz mucha soja.

