El truco para impregnar el sushi con salsa de soja que ha dividido a los usuarios de TikTok

Los trucos de comida que los usuarios comparten a través de TikTok suelen tener reacciones de todo tipo. Hay quienes aplauden el consejo y hay quienes se escandalizan e, incluso, se convierten en auténticos chefs a la hora de discutir cuál es la preparación de los alimentos.

April-Joy Goodlet, residente en Queensland (Australia), decidió compartir en la red social un truco en el que mostraba cómo pinchando el rollito de sushi con el bote de salsa de soja y apretando, la salsa impregnaba el interior del alimento sin necesidad de sazonarlo mientras lo comes.

Con este truco, el arroz absorbe la salsa de soja, en lugar de, simplemente, quedar de manera superficial sobre él. "La próxima vez que coma sushi y tenga salsa de soja, haga esto. De nada", dice al joven en la grabación. Por supuesto, a muchos no se les había ocurrido hacer esto, por lo que el clip tuvo un gran éxito y ha acumulado más de 2,7 millones de visitas.

El vídeo cuenta, además, con más de 47.000 'me gusta' y entre sus más de 600 comentarios los usuarios califican a la joven como un "genio" y señalan que "cambió su vida". "¿Por qué no pensé esto antes?", agregó otro internauta. Sin embargo, el consejo no fue del agrado de todos y hubo quien criticó el método: "Simplemente, sumérgelo normal... no hay necesidad de hacer esto", apuntó una persona.