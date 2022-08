Cinco recetas bajas en calorías para preparar en la air fryer: un picoteo muy completo listo en pocos minutos

Se podría decir que las comidas contundentes y copiosas no son lo que más no apetece en esta época del año. Las altas temperaturas nos tienen fatigados y lo que buscamos son platos ligeros, fresquitos y nutritivos que no se nos hagan demasiado pesados.

Si a querer comer ligero le añadimos que en verano nos suelen aparecer planes bastante más emocionantes y refrescantes que pasarnos horas y horas metidas en la cocina, se podría decir que la air fryer se convierte automáticamente en nuestra mejor amiga.

Las air fryer son el electrodoméstico de moda, y es que estas freidoras de aire, además de limpias y cómodas, son una manera fácil y sencilla de preparar la versión más saludable de nuestras recetas.

Pescados, verduras, todo tipo de carnes... Te proponemos cinco recetas sencillas, rápidas y saludables que vas a querer incluir en tu menú semanal.

Salmón

Al limón, marinado en soja... el salmón es uno de los pescados más consumidos en nuestro país, y no es para menos, ya que su exquisito sabor y sus grasas saludables hacen de este alimento el ingrediente perfecto.

Ya lo habrás preparado a la plancha, al horno... ¿Te atreves con la freidora de aire? Una receta exquisita para preparar en este electrodoméstico es nuestro filete de salmón con sal, un poquito de limón y pasado por un poco de harina integral. En pocos minutos tienes una receta baja en calorías y exquisita.

Croquetas

Si lo piensas, si le quitas todo el aceite que tradicionalmente has utilizado para freírlas y preparas un relleno a base de verduras o pescado, las croquetas no tienen por qué ser un plato poco saludable.

Prueba a preparar tus próximas croquetas en air fryer y ya verás que el resultado es mucho más ligero, pero igual de delicioso.

Brócoli al estilo asiático

Si te apetece cena oriental, en lugar de pedir al chino puedes preparar esta receta en tu freidora de aire. Te vas a enamorar de su sabor.

Para esta receta, además del brócoli, busca darle ese toque oriental con una cucharada de miel, otra de vinagre de arroz, un poco de zumo de limón fresco, un par de cucharadas de salsas de soja baja en sal, y unos cacahuetes tostados. ¡Y a disfrutar!

Alitas de pollo

Las alitas de pollo son un acierto asegurado, por lo que si tienes invitados en casa, no lo dudes dos veces. Además, lo bueno de dejarlas cocinando en la freidora de aire es que mientras tanto te puedes dedicar a preparar otros platos, como una ensaladita para acompañar.

Para darle más sabor a esta receta puedes preparar una exquisita salsa con miel, zumo de limón, soja y un poco de chili o una cayena. Cuando las alitas estén crujientes, mezcla bien con la salsa y disfruta.

Tortilla de patata

El clásico de los clásicos. Si eres de los más puristas seguro que tienes tu ritual para preparar la tortilla de patata y eso es sagrado, aunque si estás abierto a aprender otras formas de prepararlo, esto te interesa.

Con tan solo un chorrito de aceite, prepara primero la cebolla, luego añade la patata, y más tarde los huevos. Mismo modus operandi que en la sartén pero sin necesidad de utilizar cantidades ingentes de aceite.

