Brownie de avena al microondas, una receta rápida y saludable por menos de tres euros la ración

En gran parte de las cartas de restaurantes en España encontramos este postre extremadamente popular. Con el chocolate como protagonista, el brownie es un bizcocho denso que casa estupendamente con el helado de vainilla. No obstante, si tenemos un antojo dulce pero queremos evitar una bomba calórica, hay versiones saludables de este rico postre.

De la mano de la tienda de productos naturales Granos Alimentos, se puede elaborar un brownie de avena. Con solo cinco ingredientes y sin dificultad logramos un postre sin remordimientos.

La harina de avena es un gran sustituto de la harina de trigo, y además, sin gluten. En este caso, con los copos de avena podemos conseguir la harina al triturarlos con la licuadora o un procesador de alimentos.

Ingredientes para el brownie con harina de avena

Con estas cantidades nos dará para cuatro raciones, que saldrá cada una a menos de tres euros cada una.

1/2 taza de copos de avena. Medio kilo de copos de avena tiene un precio de 0,85 euros aprox.

​2 cucharadas de cacao en polvo. 250 gr de cacao en polvo tiene un precio de 2,69 euros aprox.

​1 huevo. Una docena de huevos tiene un precio de 2,19 euros aprox.

​1 yogur natural. Un pack de 8 yogures naturales (125 gr la unidad) tiene un precio de 1,40 euros aprox.

​10 gotas de edulcorante líquido. Un bote de edulcorante líquido de 300 ml tiene un precio de 1,59 euros aprox.

Consejo. Se puede añadir almendras fileteadas, nueces pecanas u otro fruto seco para decorar.

Elaboración del brownie con harina de avena

En una licuadora agregamos los copos de avena y trituramos hasta formar una harina. ​A continuación, añadimos el cacao, el huevo, el yogur y el edulcorante. Licuamos hasta conseguir una masa homogénea y líquida. ​En una fuente de vidrio alargada vertemos la masa y lo llevamos al microondas por tres minutos. ​Servimos y comemos al momento para aprovechar le bizcocho fresco.

Más recetas de postres saludables

Donuts de almendras. Si tenemos un molde de donuts, no hay excusa para no elaborar estos donuts con harina de almendras, una dulce con el que no pecaremos.

Tarta de boniato. El boniato es un tubérculo tradicionalmente recomendado para tratar la diabetes y destaca por su color naranja. Se puede utilizar en recetas saladas, en cremas o ensaladas, como dulces, como esta tarta de boniato con base de galleta.

Flan de calabaza. También de color anaranjado y atractivo como el boniato, de la calabaza se hacen estupendos postres como este flan fresco y ligero.

