Este es el origen del brownie y la receta con chocolate y nueces más fácil de hacer

Receta: Brownie Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:25 Tiempo cocción: 00:25 Tiempo total: 00:50 Brownie Dificultad MEDIA Tiempo 50 MINUTOS Raciones 6 Calorías 750 kcal

El brownie es un bizcocho que hace honor a su nombre ('marrón', en inglés), con la particularidad de que no utiliza levadura. Chocolate (negro, en torno al 70% de cacao) y nueces (troceadas) son sus señas de identidad. Pero existen mil y una variaciones fruto de su viaje gastronómico por el mundo.

Este dulce que no 'sube' nació en la ciudad norteamericana de Boston (de hecho se le denomina Brownie de Boston) a finales del siglo XIX, y la mayor parte de las versiones sobre su origen hacen referencia a un descuido: alguien olvidó poner levadura y, a pesar de ello, triunfó con su dulce de chocolate. Hoy en día no hay restaurante que se precie que no le dé lugar preferente en su carta de postres.

Reinterpretaciones del original

La textura del brownie es contundente, su parte exterior crujiente, y el interior jugoso. Aunque la receta original incluye nueces partidas en su interior, la imaginación en la cocina ha llevado a que en muchos casos añadan pistachos, almendras… o la harina que se utilice sea integral.

El brownie se corta en pequeñas porciones cuadradas. Getty Images

Por lo que respecta al emplatado, que suele partir de un molde rectangular que se corta en cuadrados cuando ha reposado la masa, suele ir acompañado por una bola de helado de vainilla 'on top' y un buen chorro de chocolate fundido que recorre sus bordes. Hay quienes gustan de rematar con una nube de azúcar glass por encima.

La nueva cocina sirve el brownie en vasitos individuales, que admiten varias 'capas' de otros ingredientes. Rizando el rizo de la originalidad, desde el restaurante Bribón de Madrid cuentan a 20minutos su secreto: añaden 200 g de dulce de leche al batir los huevos y mezclarlos con el azúcar, además de almendras tostadas.

A tener en cuenta

Antes de compartir la mejor receta de brownie, no debemos olvidar algunos consejos importantes.

Para derretir el chocolate junto con la mantequilla no debemos hacerlo directamente, sino ponerlo al baño María y a fuego lento. Para los más impacientes, siempre quedará el horno microondas.

Fran Bravo, de la pastelería artesanal madrileña Fika Pâtisserie, nos da algunos tips a tener en cuenta antes de compartirnos su receta de brownie paso a paso. "Cuando batas el azúcar con los huevos, hazlo a velocidad baja. De esta manera el azúcar se disolverá , pero no montaremos los huevos".

La preparación de la masa del brownie, con azúcar, mantequilla, huevos, nueces y chocolate negro. iStock

El experto pastelero añade a este diario: "El tamaño del molde dependerá de cómo te gusten los brownies, más gruesos o más delgados. ¡Cuidado! Si el molde es más pequeño, pero más alto, probablemente el tiempo de horneado se prolongue". Y el último consejo, tiene que ver con el alma de este bizcocho sin levadura: "si lo prefieres puedes utilizar un chocolate más amargo, pero nunca más allá del 75% de cacao".

¿Quieres darle un toque oriental?

Lulú Zheng, fundadora del restaurante Mítiko de Madrid, nos regala un truco para darle a nuestro brownie un toque oriental que dejará a los comensales deseando repetir. "Simplemente hay que añadir a la mezcla una cucharada de Té Matcha y batir hasta que la mezcla esté esponjosa. Aparte de darle un color llamativo al brownie, el Té Matcha le proporcionará un sabor muy diferente".

Receta de Brownie Ingredientes 330 g de chocolate 66% cacao, troceado finamente 270 g de mantequilla sin sal 110 g de azúcar granulado 5 huevos pequeños enteros 60 g harina de trigo 120 g nueces troceadas

Elaboración Pesa la mantequilla en un bol de vidrio y derrítela en el microondas hasta que esté completamente líquida Agrega el chocolate a la mantequilla derretida y caliente para que éste se derrita también. Remueve con una espátula hasta que se incorpore bien. Bate los huevos junto con el azúcar y vierte la mezcla de mantequilla y chocolate. Incorpora con batidora o con espátula. Tamiza la harina sobre la mezcla e incorpora con espátula. Reparte los trozos de nueces por la mezcla. Vierte la mezcla final en un molde de aproximadamente 24x24 cms. Precalienta el horno a 180ºC, y luego hornea durante 25 minutos. Deja enfriar durante 15 minutos sobre una rejilla y córtalo al gusto.

