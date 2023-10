El yogur no es el único: alimentos que puedes consumir después de haber caducado

Seguridad y alimentación, un aspecto fundamental del día a día de cualquier persona en España. Comer y comer con seguridad. Para ello, de entrada, hay que tener clara, por un lado, la diferencia entre alimentos perecederos y no perecederos; y, por otro, entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad.

¿Cuáles son los alimentos perecederos?



Los alimentos perecederos son aquellos que deberemos consumir a los pocos días de comprarlos, aunque los conservemos y refrigeremos, ya que los factores ambientales como la temperatura o humedad influyen en su descomposición. Algunos ejemplos muy claros suelen ser la verdura, la fruta o la carne fresca. En cambio, los no perecederos pueden durar bastante tiempo en la despensa y no se descomponen a no ser que estén abiertos o se haga un mal manejo de los mismos.

La fecha de consumo preferente indica el momento hasta el cual el alimento conserva la calidad prevista. Como explica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el alimento sigue siendo seguro para el consumidor una vez pasada la fecha de consumo preferente, siempre que se respeten las instrucciones de conservación y su envase no esté dañado; sin embargo, puede empezar a perder sabor y textura.

Fecha de consumo preferente y de caducidad

Antes de tirar el alimento por haber pasado su fecha de consumo preferente, debemos comprobar si tiene buen aspecto y si huele y sabe bien. También hay que asegurarse de que el envase está intacto. En todo caso, recomienda la AESAN, cuando abramos un envase de alimentos con fecha de consumo preferente, debemos seguir las instrucciones (por ejemplo "una vez abierto el envase, consumir en tres días").

Luego está la fecha de caducidad. Esta indica el momento hasta el cual el alimento puede consumirse de forma segura. Debemos seguir las instrucciones de conservación; por ejemplo, "conservar en el frigorífico" o "conservar a 2-4 °C". De lo contrario, el alimento se estropeara antes y nos arriesgaremos a sufrir una intoxicación alimentaria.

Yogur pasteurizado Josep M Suria/ Freepik

Una vez que hayamos abierto un envase con fecha de caducidad, hay que seguir las instrucciones de conservación y consumo. Por ejemplo "una vez abierto el envase, consumir en tres días", teniendo presente que el alimento debe consumirse antes de que pase la fecha de caducidad.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) afirma que la fecha de caducidad debe tomarse en cuenta en los productos perecederos y con riesgo microbiológico como las carnes o pescados frescos: "Esta fecha indica cuándo no debe tomarse un alimento porque pone en peligro la salud".

Consumir después de haber caducado

Dice la AESAN : "No consuma ningún alimento una vez pasada la fecha de caducidad". Y sin embargo, hay alimentos que podemos consumir después de haber caducado, y el yogur no es el único (puede consumirse hasta 3 semanas más allá de la fecha de caducidad). Los demás son estos:

Pan de molde: más que la fecha de caducidad, el límite está en la aparición de moho.

Queso: se aplica lo mismo. Eso sí, el sabor y el olor se irá fortaleciendo, cosa que gusta a muchos amantes del queso.

Huevos: siempre y cuando tengan un aspecto, olor y color normal, pueden ser consumidos. Pero si el color de la yema comienza a ser verdoso, a la basura.

Pan con moho. ARCHIVO

Leche: puede aguantar 10 días más pasada la fecha, obviamente, si no la hemos abierto.

Snacks: en el caso de los frutos secos y patatas fritas no hay riesgo para la salud, pero irán perdiendo calidad y empezarán a oler y saber a rancio.

Conservas: podemos consumirlas después de la fecha si están en las condiciones que indica el empaquetado, entre 2 y 5 años. Pero perderán parte de sus vitaminas y minerales.

Refrescos y bebidas alcohólicas: no pasa nada si los consumimos después de la fecha, pero el sabor, color y olor se puede alterar.

Condimentos: pasada la fecha, aún pueden servir entre 1 a 2 años más, pero perderán propiedades.

Pasta: lo mismo, pero hasta 2 años.

Legumbres: lo mismo.

Arroz: lo mismo, pero hasta 5 años.

La OCU añade a la lista los bollos y galletas, la mermelada y la mantequilla, los embutidos, las sopas y salsas de sobre y los envases de tomate frito.

