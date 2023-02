Este es el tiempo que los alimentos pueden estar en el congelador

Existen muchas formas de aprovechar los alimentos en la cocina. Los restos de un cocido, siempre son una buena opción para hacer croquetas, o las verduras que no has utilizado en una receta pueden convertirse en el acompañamiento ideal de una pasta. No en vano, antes de tirar aquello que hemos comprado y nos ha sobrado y tratando de que se conserven más tiempo, siempre es un buen recurso guardarlos en el congelador.

Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición insisten en que la forma de conservar los alimentos es clave para evitar posibles enfermedades gastrointestinales o intoxicaciones alimentarias. "La congelación es un método seguro de conservación de alimentos que prolonga su vida útil y a su vez contribuye a reducir el desperdicio alimentario. Si los alimentos se mantienen a temperaturas constantes de -18 °C o inferiores, se inactivan los microorganismos que los alteran y que pueden provocar enfermedades", explican desde la institución.

Bien es cierto que no todo vale y, aunque congelar nuestras comidas es una forma adecuada de mantenerlas, es importante conocer cuáles son los tiempos que estas deben permanecer en el congelador antes de ponerse en mal estado, así como la mejor forma de conservarlas (y, por supuesto, también de descongelarlos antes de volverlas a comer).

"Es necesario tomar una serie de precauciones y seguir unas pautas correctas para realizar de forma segura la congelación, el almacenamiento y la posterior descongelación de los alimentos", comentan desde la institución. Para guardar alimentos en el congelador, lo ideal es hacerlo en porciones pequeñas, tratando de que se congelen lo antes posible. Si congelas alimentos después de cocinarlos, hay que dejarlos enfriar antes de introducirlos en el congelador, ya que al introducirlos calientes, puedes afectar negativamente a la temperatura de otros. Además, no se debe recongelar los alimentos, puesto que sucesivas congelaciones, facilitan su contaminación.

¿Cuánto tiempo se puede congelar la comida?

El tiempo de conservación de cada alimento es diferente. iStock

Siguiendo las indicaciones de la AESAN y de otros organismos como el estadounidense Food Safety, los tiempos que un determinando alimento puede conservarse en el congelador varían en función del tipo y el tamaño. De esta manera, se puede concluir que:

Carne fresca de res, ternera, cordero y cerdo: tienen un tiempo de duración medio en el congelador de 4 a 12 meses.

de res, ternera, cordero y cerdo: tienen un tiempo de duración medio en el congelador de 4 a 12 meses. Hamburguesas y carne picada de res o ave: se conservan de 3 a 4 meses.

de res o ave: se conservan de 3 a 4 meses. Carne de aves de corral frescas : en el caso de pollos o pavos enteros, hablaríamos de un año y de estas piezas en trozos de 9 meses.

: en el caso de pollos o pavos enteros, hablaríamos de un año y de estas piezas en trozos de 9 meses. Pescados de aleta : el pescado azul puede conservarse de 2 a 3 meses y el pescado blanco de 4 a 8 meses.

: el pescado azul puede conservarse de 2 a 3 meses y el pescado blanco de 4 a 8 meses. Mariscos : mientras que piezas como el cangrejo, la langosta o las almejas y mejillones vivos no se recomiendan congelar, en el caso del calamar podría conservarse de 6 a 18 meses.

: mientras que piezas como el cangrejo, la langosta o las almejas y mejillones vivos no se recomiendan congelar, en el caso del calamar podría conservarse de 6 a 18 meses. Sopas y guisos con verduras o carnes: se conservan de 2 a 3 meses.

con verduras o carnes: se conservan de 2 a 3 meses. Sobras: respecto a los restos de comida, la duración estimada es de 2 a 6 meses, pero dependerá de los ingredientes que incluya.

Otras claves para conservar alimentos en congelador

Hay que tener en cuenta que, siempre que se haga correctamente, la congelación no supone la pérdida de nutrientes. Sin embargo, es importante seguir ciertas claves antes y después de congelar. La primera de ellas, es proteger los alimentos adecuadamente a través de envases o bolsas herméticas o, en su propio recipiente, si vienen envasados. Además, congela los alimentos lo más rápido posible, siempre antes de sobrepasar la fecha de caducidad o de consumo preferente. Lejos de lo que se pueda pensar, los alimentos cuando se congelan alargan su vida útil, al detener el crecimiento bacteriano y, por lo tanto, pueden sobrepasar la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

En la AESAN también advierten sobre los peligros para la salud de consumir productos que no se han descongelado como debería. No es recomendable la descongelación a temperatura ambiente, salvo que lo indique el fabricante en el etiquetado. Se debe hacer: dentro de la nevera, en la parte del frigorífico, donde la temperatura sea más fría, con al menos 12 horas de antelación a su consumo; en el microondas, utilizando la potencia más baja y con los alimentos bien repartidos en el interior; y directamente sobre la sartén o cazuela, ya que algunos alimentos pueden cocinarse congelados directamente (verduras, hamburguesas…)

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.