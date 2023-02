Chicote alucina con los platos de Dabiz Muñoz en RavioXO: "Un menú embriagador y divertidísimo"

RavioXO abrió sus puertas en 2022, convirtiéndose en el cuarto proyecto gastronómico de Dabiz Muñoz. Ubicado en el espacio Gourmet de El Corte Inglés de Castellana, este restaurante cuenta con platos que van desde los 5 euros hasta los 50, con una carta variada que ha conquistado ya a miles de clientes y a algunos compañeros de profesión.

El restaurante homenajea a los platos estrella de DiverXO, dándoles una vuelta de tuerca y mejorándolos a su manera. El concepto de este restaurante de Muñoz gira alrededor de las masas y las pastas, que mezcla con sabores y platos de todas partes del mundo. Los dumplings de la gastronomía japonesa fueron en un principio el hilo conductor, y a ellos se han sumado toques de gastronomía italiana, productos de origen español como las kokotxas y alimentos y elaboraciones mexicanas como los jalapeños o la cochinita pibil.

La mezcla de sabores y las propuestas del proclamado por segundo año como mejor chef del mundo han conquistado ya a muchos clientes. El último en disfrutar de los platos de RavioXO ha sido el cocinero Alberto Chicote. El presentador de Antena 3 ha querido compartir su experiencia y opinión sobre el restaurante, con una publicación en su Instagram en la que ha alabado el trabajo de su colega.

"Pues me da mucha rabia que solamente pueda unir 10 fotos del PEDAZO DE FIESTA que nos han ofrecido los miembros del equipo de @dabizdiverxo en @ravioxo", comenzaba el cocinero. El famoso chef no ha dejado de alabar el menú de Dabiz Muñoz, diciendo que el chef "lo ha vuelto a hacer, y no puedo más que agradecerle que lo haya hecho. Es magnífico. Así, sin más".

Qué llevan y cuánto cuestan los platos de RavioXO

"Un menú que no deja de subir en cada plato, que no deja títere con cabeza, sugerente, embriagador, provocador, divertidísimo y embaucador". Así define Alberto Chicote el menú que ofrece el restaurante de Dabiz Muñoz.

RavioXO no ofrece a sus clientes un menú degustación con platos fijos. Por el contrario, cuenta con una carta de unos 15 platos entre los que elegir, además de 4 postres diferentes y 12 cócteles para acompañar. La idea de la carta es principalmente compartir y probar varios platos diferentes.

En el caso del cocinero Alberto Chicote, probó un total de siete platos, un cóctel para acompañar y un postre. Estos son los platos que Chicote pidió, los ingredientes principales que los componen y el precio de cada uno de ellos.

​Cócktail Ichigo to yuzu umeshu - Vodka picante, oleo saccharum fresas yuzu, chipotles, espuma yuzu, umeboshi - 6 € Dona china frita y pan de gambas - Salsa aguamole, salsa agridulce de mandarina-pasión - 5 € Ravioli frío escabechado - perdiz, erizo, jalapeños y tomatillo, tobiko - 18 € Centollo Singapore Blackpepper crab - con chili crab, kokotxa, merluza romana, hecho al vapor - 24 € Mollete al vapor de trompetas a la crema - Piel de leche, mandarina kosho, trufa fresca - 18 € Sopa Wontollini Mortadela - caldo de gallina agripicante, shitake, flores de aliso - 18 € Arrabiata chinesca - Fettuccine. "Al dente por fuera" - Chili garlic casero, guindilla vasca, tomate cherry, carabinero, aceite de citronella - 28 € Niguiri-Dumpling marmitako - Carrillera de atún o toro, tomburi, papa canaria y mantequilla quemada - 22 € - 50 € con extra de caviar. Churros mexicanos con chocolates y mantequilla tostada - Xoco negro, jengibre, chile, xoco leche, avellana, licor de elotes, xoco blanco tostado en wok, lima - 14 € la unidad.



El total de los platos que Chicote pudo probar en RavioXO sería de unos 157 euros, a lo que se tendría que añadir el precio del cocktail, 16 euros más.

