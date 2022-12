Quique Dacosta: "La patata sería más cara que la trufa negra si la cantidad de producción fuese la misma"

Es probable que si pensamos en Quique Dacosta nos vengan a la mente aromas mediterráneos, arroz valenciano en todas sus formas, gamba roja, producto del mar, o la gastronomía de la costa levantina por bandera, aunque el chef tres Estrellas Michelin también es sinónimo de conocimiento y talento gastronómico y de saber encontrar la magia en cada producto. Por muy sencillo que parezca.

El chef de Dénia es el artífice de la nueva gama de Lay's Gourmet con tres nuevos sabores, y es que para Dacosta no existe un ingrediente sobre la faz de la tierra que no merezca una atención especial para conseguir sacar de él su mejor versión.

Sobre las patatas, Quique Dacosta asegura que "en general son un producto muy mundano, pero muy gourmet, y están en cualquier nivel de la gastronomía". "Si la patata tuviese la misma producción en términos de cantidad que la trufa negra, sería más cara que la trufa negra", asegura el chef, poniendo en valor este ingrediente que pocas veces estimamos como se merece.

"Todos hemos asumido las patatas fritas como algo de nuestra vida: con tus padres en un bar, o en una terraza, viendo la tele… La patata frita, a mi modo de ver, es un soporte para posicionar y depositar en él el sabor que queramos, por la versatilidad que tiene la patata y por su capacidad de absorber los sabores", asegura el chef sobre su planteamiento acerca de este ingrediente. "Te pongo un ejemplo", continúa, "asas besugo, la cama de patata y coge el sabor al besugo asado, al ajito, al aceite, al vinagre que le pones… maravilloso. Asas un pollo, pones una tapa de patata debajo del pollo, y coge un sabor del pollo asado maravilloso. Por lo tanto, es un soporte espectacular".

Tres sabores al estilo Dacosta

En esta nueva edición de Lay's Gourmet podemos degustar tres exquisitos sabores con el sello de Quique Dacosta: huevo trufado con crema de patata, solomillo con cebolla caramelizada y pimiento rojo asado a la leña.

Dacosta asegura que aunque estos tres sabores fueron los elegidos, hicieron pruebas con muchas otras recetas para comprobar cuáles quedaban mejor en un formato de patatas fritas dentro de una bolsa: "No iba a hacer unas patatas con arroz valenciano o con gamba roja o con vegetales, que son productos como muy típicos en mi cocina. Pero teníamos que elegir los sabores que funcionaban para meterlos en una bolsa, y los que funcionaban muy bien eran estos, que también representan mis gustos personales", asegura el chef.

"Todo partió con el tema del solomillo, con intentar llevar platos que no hago en la costa, pero que pertenecen también a la oferta de mis restaurantes", comenta Quique. "Es un solomillo de ternera, con el sabor de la cebolla caramelizada". En cuanto al huevo trufado, "viene de una receta tradicional muy típica que es el parmentier de patata con trufa y huevo, y queríamos replicar el sabor de esa receta tradicional que ya de por sí el tubérculo, la trufa y el huevo son productos mundanos, pero que por la ley de la oferta y la demanda hay más o menos".

En cuanto al sabor de pimiento rojo asado al horno de leña, el chef asegura que "es simplemente eso con todos los matices que te trae un pimiento asado en el horno, con su caramelización, con su concentración de sabor partiendo del sabor del crudo, absorbiendo el sabor de la leña, de la madera, del horno que le da un sabor reconfortante de todo aquello que nos brinda un horno de leña".

"Son platos de la cocina clásica cuyo sabor hemos conseguido meter en una bolsa de patatas", concluye Quique Dacosta sobre los tres sabores elegidos para esta nueva gama de patatas fritas.

Sabores que sí y sabores que no

Aunque Dacosta es consciente de que algunos de los platos más populares de su cocina son el arroz o la gamba roja, asegura que para esta colaboración se ha centrado en buscar aquello que a la patata le va bien.

Sin existir ningún sabor imposible, el chef de Dénia asegura que "crear unas patatas a la paella es complicado para que absorban el sabor". "Meter tanta información a una bolsa no lo vi porque creo que no hubiese funcionado. Creo que funcionaría tan poco como ponerle chorizo a la paella", declara el chef.

"Siempre he buscado en estas tres recetas que la inspiración fuera la patata, no el plato. Había que buscar qué le iba bien a la patata, qué funciona con la patata, y funciona casi todo, pero no veía unas patatas con sabor a atún rojo, porque el atún rojo no va con patatas", explica Quique Dacosta sobre algunos sabores que no se ha planteado para esta colaboración.

De la misma manera que muchos sabores no tiene ningún sentido dentro de una bolsa de patatas fritas, muchos otros sí: "Yo relaciono este tipo de patatas con un vermú, con unos mejillones, con cualquier cosa con un puntito ácido, con unas pencas… por lo tanto, si en el centro del universo del vermú sitúo a la patata, toda la paleta gustativa de mejillones o de conservas funcionaría bien", reflexiona Dacosta sobre otros posibles sabores que podrían funcionar en este formato.

Patatas, ¿y qué más?

Llámalo tomar el vermú, llámalo aperitivo, picoteo, o llámalo reunir a los tuyos en el salón de tu casa alrededor de una tele para ver el Mundial de Fútbol. Ninguno de estos momentos se puede concebir sin un picoteo a la altura, y si bien Quique Dacosta confesaba que las patatas, los mejillones o el vermú no pueden faltar en sus aperitivos caseros, tampoco puede echar de menos los maravillosos embutidos españoles o los quesos.

"Cuando hago un aperitivo en casa con familia y amigos lo que intento es pringar lo menos posible, porque cuando me toca cocinar, ya me toca dedicarle mucha atención a la cocina", asegura el chef, quien confiesa que el mundo de las conservas y los snacks es tan infinito que en unos pocos minutos y sin apenas esfuerzos tienes listo un picoteo con productos de primera calidad listo para triunfar.

En cuanto a su selección de patatas de Lay's Gourmet, Dacosta asegura que le gusta servirlas a la vez, para ir cogiendo de unas y de otras al mismo tiempo y disfrutar de esa mezcla de sabores de su propia cocina al alcance de todos. Basta con abrir una bolsa. Más fácil que eso...

