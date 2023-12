Qué es el hakusai y cómo cocinarlo para aprovechar todas las propiedades de este 'superalimento'

Aunque el término 'superalimento' no está reconocido por la comunidad científica, nos hemos acostumbrado a utilizarlo. Según los nutricionistas españoles no existe un criterio específico para determinar qué son. En realidad, llamamos 'superalimentos' a los que son muy saludables y además exóticos (el ajo, el aceite de oliva, el pescado azul o las legumbres son muy saludables, pero no exóticos sino muy mediterráneos).

Le vamos a restar exotismo, pero a cambio le ponemos claridad: el hakusai es col blanca. Pero no una col cualquiera. Se le considera un superalimento. Y eso que ganan los japoneses, porque en ese país comer hakusai es un habito regular durante la temporada de invierno. Se cultiva en Japón, pero también en Corea y China.

El hakusai (en japonés significa col blanca) es también conocido como col de Napa. Su nombre científico es Brassica rapa pekinensis y pertenece a la familia de las coles chinas. Es alargada y parece esponjosa, pero es bastante sólida. Sus capas están muy apretadas, parecidas a las de la lechuga.

Es una col, sí, pero más fina y virtuosa. No desprende los olores que conocemos de otras coles o repollos y tiene un sabor suave, incluso un poquito dulzón. Y virtuosa por ser, como dijimos, un superalimento. El hakusai es fundamental también para los coreanos porque es el principal ingrediente del kimchi.

Cruda, cocinada y hasta encurtida

Esta verdura la podemos comer cruda (en ensalada), cocinada y hasta encurtida. En Japón suelen usarla para un salteado con otras verduras o para acompañar un guiso de carne. Esta col de Napa se combina bien con carbohidratos como los fideos y el arroz.

En invierno y en la cocina, los japoneses la utilizan en casi todo. En sopas, ensaladas, platos de arroz y guisos. Se come habitualmente con carnes como el cerdo o el pollo, pero también con pescado, cangrejo o gambas. Cuentan en Japan Truly que un plato muy conocido en Japón es una especie de envoltura de hakusai, en la que la carne cocinada con especias se envuelve dentro de las hojas de la verdura.

Ensalada de hakusai

Tan fácil como picar la col y combinarla con casi cualquier otra verdura: zanahoria, cebolla, pepino, calabacín, tomate... Luego, un poquito de limón y aceite de oliva, y ya tenemos una rica y sanísima ensalada.

Hakusai salteado

Picamos el hakusai y las verduras (que pueden ser las antes mencionadas). En una sartén con un poco de aceite las salteamos. Luego, especias y/o salsa de soja. Nos vale así, pero también puede ser un salteado perfecto para acompañar un arroz o unos fideos.

Hakusai al vapor

Se trata de cocinar las hojas grandes al vapor, mejor que cocerlo, porque de este modo conservamos su textura crujiente (¡cómo nos gusta el crujiente en boca!). Además, vamos a respetar más sus nutrientes. A continuación, bastará con sazonarla con una pizca de sal, pimienta (o nuestro pimentón) y aceite de oliva. Hecho así es un acompañamiento perfecto para cualquier plato principal.

'Wraps' de hakusai

Esas hojas grandes de nuestra col hechas al vapor nos valen para envolver otros alimentos, o sea, para hacer rollos o wraps. Dentro cabe de todo: pescado, carne, tofu, arroz... y por supuesto otras verduras. Ese relleno puede llevar especias, vinagreta, salsa de soja o lo que se nos ocurra.

Sopa de hakusai

Con más tiempo podemos hacer una sopa que tenga el hakusai como base. Hacemos un caldo con la col, al que añadimos zanahoria, cebolleta, ajo y jengibre. Cuando las las verduras estén tiernas podemos echar trozos de pollo, pescado, algo de marisco... Con unos minutos más de cocción se harán en la sopa. Para acabar, un poco de salsa de soja o algún picante.

Propiedades del hakusai

Esta col es estupenda para ayudarnos a perder peso, o a no ganarlo, porque tiene pocas calorías. El hakusai es básicamente agua. Contiene abundantes nutrientes como vitamina C, A y K, caroteno, folatos, ácido fólico, piridoxina y ácidos grasos omega 3. Por todo ello el hakusai es bueno para la salud cardiovascular. También es rico en aminoácidos por lo que nos ayuda a tener la hipertensión bajo control.

Además, es diurético. Tiene agua, fibra dietética (mucha) y antioxidantes que ayudan a eliminar de forma natural líquidos y toxinas del organismo. También reduce la inflamación intestinal por su vitamina C y la presencia de betacarotenos. Estos también son buenos para los capilares de la vista.

Por cada 100 gramos, el hakusai contiene 16 calorías, 1,2 gramos de fibra, 27 mg. de vitamina C, 77 mg. de calcio, 0,31 mg de hierro, 13 mg. de magnesio y 1,2 mg. de proteínas.

