Saludable, sostenible y muy barato: el "superalimento" que lo tiene todo

En un momento en el que el precio de los alimentos preocupa y mucho, buscar recetas económicas es una prioridad. A pesar de estas subidas, es posible encontrar platos equilibrados que no dañen a nuestro bolsillo, pero que tampoco dejen de lado nuestra salud ni la del planeta.

La aplicación de recetas saludables Ekilu une estos tres objetivos en sus propuestas. "Nosotros estábamos trabajando en el ámbito de la salud, a esa tendencia se le sumó la sostenibilidad y ahora ha aparecido el problema de la subida de precios, ahora tenemos en cuenta estos tres factores", comenta Carlos Melara, fundador de la app.

Ante tres cuestiones tan complejas como son la salud, la economía y la sostenibilidad, Carlos tiene claro que la solución es mucho más simple de lo que parece y se concentra en un alimento en concreto. "Es como si se alinearan tres planetas: el precio, la salud y la sostenibilidad. Y hay un grupo de alimentos que cumple con los tres: las legumbres"

Las legumbres, un "superalimento"

Desde el punto de vista económico, las legumbres pueden ser nuestras mejores aliadas. "Son el grupo de alimentos que menos ha incrementado sus precios", señala Melara. Junto con las pastas y arroces, las legumbres han sido el alimento que ha registrado el menor incremento, con un 12,2% de media, según un estudio presentado por Facua a principios de este año. Y es que, a pesar de que productos como las lentejas o las alubias también han visto incrementado su precio, se mantiene como una de las formas más económicas de incluir proteína en nuestras recetas.

"A mí no me gusta hablar de superalimentos" - asegura el fundador de la app - "porque la gente piensa que por comer un solo alimento va a cambiar su nutrición y no es así. Los beneficios de una buena nutrición vienen con una alimentación equilibrada y variada. Pero las legumbres sí las considero un superalimento". Y su precio no es la única razón por la que debemos valorar los garbanzos o las lentejas: su valor nutricional las convierte en un aliado perfecto para quien quiera cuidar su salud.

Por un lado, las legumbres son una fuente muy potente de proteína vegetal, mientras que, a la vez, aportan un alto componente de carbohidratos complejos. A diferencia de los carbohidratos simples, azúcares que se digieren de forma rápida, los hidratos de las legumbres son de absorción lenta, evitando así los picos de insulina en sangre.

Además, Carlos Melara destaca otro beneficio muy significativo de las legumbres: es el único grupo de alimentos que están clasificados como alto en fibra prebiótica. "Esta fibra es el alimento favorito de nuestras bacterias intestinales, de nuestra microbiota", explica el CEO. "Al consumir esa fibra, se generan una serie de vitaminas como la K o la B12, hormonas como la serotonina…"

La sostenibilidad completa este triángulo, un factor cada vez más importante para las nuevas generaciones y que está cambiando incluso las bases de la dieta mediterránea. Un estudio llevado a cabo por diferentes instituciones de países mediterráneos asegura que la preocupación por el medio ambiente está haciendo que se reduzca el consumo de carnes rojas y productos lácteos, mientras que se incrementa el consumo de legumbres y otros alimentos vegetales ecológicos.

Este aumento del consumo de legumbres también se ha visto reflejado en la app de recetas. "En Ekilu hemos visto que en el último año que se están incrementando las búsquedas de garbanzos, lentejas, alubias… La gente está usando nuestra app para descubrir nuevos platos con legumbres", cuenta el CEO de la aplicación.

Cómo incorporarlas a tu dieta: no solo es "comida de viejas"

De acuerdo a los últimos estudios científicos disponibles, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda aumentar la frecuencia de consumo de las legumbres de 2-4 raciones semanales a un mínimo de 4. El objetivo es llegar progresivamente a un consumo diario. "La idea es que vaya desplazando poco a poco a otros alimentos como las carnes rojas, por un tema de salud, pero también por su precio", cuenta Carlos Melara.

Para incluirlas en nuestra dieta de forma frecuente, hay que olvidarse de los clásicos guisos que todos tenemos en mente. "Hay que buscar ideas diferentes, novedosas y que encajen con los estilos de vida de cada uno", señala el CEO. "También hacer un guiño a otras cocinas, como la gastronomía india, que está llena de legumbres, también la del norte de África".

Platos como las lentejas al curry, las hamburguesas de garbanzos o las ensaladas son ideas perfectas para incluir las legumbres de forma original en nuestra dieta y conseguir los nutrientes que nuestro cuerpo necesita.

Para conseguir el equilibrio perfecto entre los distintos grupos de alimentos, Ekilu sigue la idea del 'Plato Saludable', siguiendo las recomendaciones de Harvard: la mitad del plato (50%) debe estar compuesto por verduras y frutas, un cuarto (25%) por cereales integrales como arroz, pasta, cuscús, quinoa o avena, y el último cuarto (25%) por proteínas saludables, como carnes sin procesar, huevos, lácteos o legumbres.

