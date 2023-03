Los 10 errores que cometes con tu freidora de aire y probablemente no sabías

No son muchos los platos que se le resisten a la freidora de aire. En este electrodoméstico se puede cocinar casi de todo y el resultado es tanto o más delicioso que si se hiciese de cualquier otra forma. Menos aceite, menos calorías y recetas más saludables convierten a la 'air-fryer' en la perfecta aliada de cualquier persona por mucha o poca experiencia que tenga entre fogones. Aunque, eso sí, para sacarle el máximo partido, conviene utilizarla correctamente y evitar errores habituales.

Si bien es cierto, puede que estés más que acostumbrado a utilizar la freidora de aire y creas que no hay nada que se te escape, existen una serie de alimentos que no se pueden cocinar, así como ciertas técnicas que es mejor no hacer para que la comida quede perfecta. Así, te contamos cuáles son algunas de las equivocaciones más comunes que probablemente cometas, sin tan siquiera darte cuenta de ello.

1. Situar la freidora en un lugar poco adecuado

La freidora de aire, como otros electrodomésticos similares, genera mucho calor mientras está cocinando, por lo que es fundamental ubicarla en un sitio resistente a las altas temperaturas para no estropear la superficie. También se puede optar por elevarla ligeramente con una bandeja de horno, algún tipo de estructura o colocarla sobre una tabla.

2. No precalentarla antes de cocinar

La mayoría de dispositivos incluyen la opción de precalentar entre sus funciones y es vital hacer uso de la misma si queremos que nuestras recetas se hagan en menos tiempo y tengan un mejor resultado. Lo ideal es que, para una cocción óptima, se configure la freidora a la temperatura adecuada unos minutos antes de colocar la comida.

3. Incluir alimentos húmedos

En línea con lo anterior, cuando añadimos alimentos ligeramente mojados o húmedos, lo único que conseguimos es que la comida quede blanda y no lo suficientemente crujiente. Esto ocurre porque, en el caso de los productos húmedos, el calor evapora el agua, mientras que si se trata de un ingrediente seco, directamente lo tuesta.

4. No limpiar lo suficiente

Salmón cocinado en freidora de aire. Getty Images / iStockphoto

Aunque no se utilice aceite, el hecho de cocinar comida hace que en la freidora queden distintos restos y olores. Por esta razón, es importante limpiar con frecuencia el recipiente, así como las partes del dispositivo que lo permiten. De tal manera que, si cocinamos pescado y, a continuación, carnes o verduras, los sabores no queden condicionados.

5. La 'air-fryer' no solo es para freír

Hay que tener en cuenta que el proceso por el cual se cocina la comida en la freidora de aire es muy similar al de un horno, así que, aunque su propio nombre lo indica, no solo sirve para freír. En este electrodoméstico se pueden preparar otros platos como huevos cocidos, bizcochos, tartas o magdalenas e, incluso, tostar pan.

6. Utilizar poco o mucho aceite

De la misma manera que pecar de prudente con el aceite es un error que puede influir en el resultado de muchos de nuestros platos, hechos en 'air-fryer', también lo es utilizar aceite de oliva en exceso, empapando el interior del recipiente y humedeciendo demasiado los alimentos.

7. No dar la vuelta a los alimentos

En general, la mayoría de recetas implican que los alimentos que se cocinan en la freidora de aire, se muevan a mitad de cocinado. Dándoles la vuelta, nos aseguraremos de que se hacen por igual, por lo que es importante parar el proceso cuando quede justo la mitad del tiempo.

8. Utilizar accesorios no aptos para 'air-fryer'

Sándwich de queso elaborado en freidora de aire. iStock

Es importante saber con qué accesorios es compatible nuestro modelo de freidora de aire antes de cocinar con ellos y correr algún riesgo. El papel de horno, por ejemplo, no siempre es adecuado y, en algunos casos, puede llegar a prenderse fuego, dentro de la 'air-fryer' si alcanza temperaturas muy elevadas; en estos casos, es mejor usar un molde.

9. Llenar demasiado el recipiente

Aunque creamos que la mejor opción para tardar menos es llenar al máximo de su capacidad el recipiente de la 'air-fryer', nada más lejos de la realidad. Para que todos los ingredientes se cocinen por igual, lo idóneo es dejar cierta separación entre ellos, aunque tampoco demasiada. Si son pocos alimentos, habrá que reducir la temperatura para evitar que haya un exceso de potencia y puedan llegar a quemarse.

10. Ajustar el cajón, pero no encenderla

Aunque cueste creerlo, son muchas las personas que, después de introducir los alimentos y encajar el recipiente en la freidora, se olvidan de configurarla y encenderla. Este despiste es clave si lo que pretendernos es hacer otras cosas, mientras preparamos la comida, puesto que podríamos llevarnos alguna que otra sorpresa.

