5 recetas que puedes hacer en 5 minutos para salvar tu cena

Vamos a ser sinceros: la mayoría de las ocasiones en las que pedimos un delivery a casa utilizamos dos excusas; la primera, que no tenemos nada en la nevera, y la segunda, que no tenemos tiempo para cocinar. ¿Es cierto que no tenemos cinco minutos para preparar algo rápido?

Vale que en ocasiones nos guste invertirle tiempo a la cocina y recrearnos en nuestra receta, pero cuando se trata de alimentarnos meramente, bastan cinco minutos para crear recetas deliciosas y saludables.

Ensaladas, tortillas, tostas, bowls de fruta y yogur... basta con echarle un poco de imaginación o tomar nota de estos platos que te proponemos. ¡Apunta!

Tortilla con gulas

Raro es que no tengas un par de huevos por casa para preparar una tortilla, y para darle un poco más de gracia, puedes preparar una tortilla con gulas para chuparte los dedos.

En una sartén con unos ajos laminados cocina las gulas, añade dos huevos batidos y deja que cuaje. Fácil y sencillo.

Ensalada de aguacate y tomate

Pocas cosas más sencillas que una ensalada. Aunque a este plato le puedes echar literalmente tus alimentos favoritos porque acepta de todo, en esta ocasión te proponemos una versión de tomate y aguacate.

Con un poco de lechuga, aguacate, tomate, mozzarella y nueces tienes una ensalada espectacular, sencilla y rápida de preparar.

Merluza al microondas

¿Que te apetece un poco de pescado? Pues una forma fácil, rápida y sencilla de prepararlo es al microondas. Puedes empezar, por ejemplo, por unas rodajas de merluza sabrosas y listas en pocos minutos.

Pon la merluza en una bandeja apta para microondas, échale un chorro de aceite de oliva, de sal y de hierbas provenzales al gusto y mételo en el microondas a máxima potencia hasta que alcance el punto en el que te gusta este pescado.

Pizzadilla

Si preparar una pizza casera es fácil, lo de la pizzadilla ya es otro rollo. Se trata de preparar una pizza al microondas sobre una tortilla de trigo de las que utilizamos para hacer fajitas.

Pon sobre la tortilla un poco de salsa de tomate, mozzarella, parmesano, un poco de jamón picado y añade un poco de albahaca y pimienta, y al micro hasta que se fundan los quesos.

Ensalada de alubias y tomate

Ya te habías dado cuenta de lo socorridos que son los botes de legumbres cocidas que guardamos en casa, ¿no? Lentejas, garbanzos, alubias... para preparar en frío o en caliente en unos pocos minutos.

Una buena opción es esta receta de alubias con tomate, que añadiéndoles algo de verdura y un chorro de jugo de limón nos da como resultado una receta espectacular.

