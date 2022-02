El truco para saber cómo de fresco está un huevo sin abrirlo

Tener huevos en casa es casi una necesidad. Para preparar una tortilla un revuelto, con unas tostadas en un desayuno de esos de lo más instragrameables, para cocerlos y rellenarlos, echarlos en ensaladas, en sopas, en cremas... El huevo es un alimento de lo más socorrido y saludable que nos puede salvar la papeleta en más de una ocasión.

El huevo es un alimento de largo duración, aunque la dificultad está en saber cuándo está pasado y no se puede consumir, ya que antes de cocinarlo lo único que vemos es la cáscara.

¿Cuánto tiempo dura un huevo?

Como todos los alimentos, cuanto más frescos mejor, claro está, aunque que no estén todo lo frescos que deberían no quiere decir que no se puedan consumir. Son cosas diferentes.

A pesar de que los huevos son alimentos que resisten bien al tiempo, a partir del mes comienzan a perder sus propiedades, aunque se pueden seguir consumiendo sin ningún temor.

Para que los huevos nos aguanten en perfectas condiciones el máximo tiempo posible lo ideal es conservarlos en el frigorífico para evitar que si en el exterior la temperatura es muy alta, pierdan agua y consistencia.

¿Cómo saber cómo de fresco está un huevo? Solo necesitas un vaso con agua.

El viejo truco del vaso, versión mejorada

Seguro que has escuchado alguna vez eso de que para saber si un huevo está fresco tienes que meterlo en un vaso y ver si flota o no flota. Además de saber si se puede consumir, metiendo el huevo en un vaso también puedes saber si el huevo está fresco o si no está fresco pero aún así se puede consumir.

Si pones un huevo en un vaso con agua y este se hunde y queda en posición horizontal quiere decir que el huevo está fresco. Si se hunde pero queda inclinado o queda en vertical nos indica que el huevo no está fresco pero aún así se puede consumir.

Ahora, si lo que ocurre es que el huevo se queda flotando en la parte superior del vaso, descártalo directamente, porque ese huevo no está apto para el consumo.