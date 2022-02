Los usos desconocidos de la cáscara de huevo: haz esto antes de tirarla

En la cocina tenemos la -mala- costumbre de pelar los alimentos y deshacernos de la monda, cáscara o peladura. Y en ocasiones nos precipitamos tomando esta decisión, aunque realmente es una cuestión de puro desconocimiento.

Con la monda del plátano, por ejemplo, puedes hacer diferentes recetas o limpiar tus prendas de cuero, con las cáscaras de limón y naranja puedes compensar el mal olor de tus zapatos, con el agua de cocer huevos puedes regar tus plantas, y con las cáscaras... con las cáscaras tienes infinidad de utilidades que seguro no conocías y que a partir de ahora vas a tener muy en cuenta.

La cáscara de plátano está compuesta por carbonato de calcio, por lo que cada cáscara contiene alrededor de 800 mg de calcio. ¡Y te lo querías perder!

Dependiendo de la raza de la gallina el color de la cáscara puede ser marroncita o blanca, aunque las puedes utilizar de igual manera.

Cinco usos de la cáscara de huevo que no imaginabas

Aunque así, de primeras, no suena muy agradable, comer la cáscara de huevo no es ningún disparate, ya que nos proporciona un aporte extra de calcio. Eso sí, encárgate de machacarla como es debido antes y de mezclarla con ingredientes con los que pase desapercibida, ya que no es demasiado agradable encontrarte trozos de cáscara de huevo por ahí.

Otro de los usos de la cáscara de huevo es para limpiar y afilar algunos utensilios de cocina, como por ejemplo la batidora. Congela las cáscaras de huevo lo más enteras posibles, cuando estén listas échalas en agua y utilízalas para afilar la batidora.

Para aprovechar los minerales de la cáscara de huevo, si lo de comértela se te hace un poco cuesta arriba también puedes sacarle la sustancia y aprovecharla de otra manera: Mete las cáscaras de huevo en agua con zumo de limón y déjalo en la nevera durante unas semanas. El caldo resultante lo puedes utilizar para zumos de frutas o sopas.

El calcio de la cáscara de huevo también lo puedes utilizar para fortalecer las uñas. ¿Cómo? Machaca bien las cáscaras hasta que se conviertan en polvo y añádelo a tu esmalte de uñas.

La cáscara de huevo, además, es un blanqueador de ropa natural, por lo que en tus lavadoras de ropa blanca no olvides meter unas cáscaras de plátano en una malla, donde no puedan escaparse, y verás la diferencia.