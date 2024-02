El truco para evitar que la pasta se pegue al cocerla, según un chef italiano

Si visualizamos el increíble abanico de la gastronomía italiana, seguro que se nos viene a la mente un buen plato de pasta. Tenemos tan adoptada su cocina, que no hay rincón en España donde no se consuma este producto, y es que su versatilidad convierte a la pasta en una pieza clave en nuestra dieta, pudiendo hacer con ella recetas realmente deliciosas.

Tallarines, macarrones, fusilli, tortellini, rigatoni, caracolas, nidos, etc. Existen, ni más ni menos, 300 tipos de pasta. Con este abanico de opciones puede parecer que lo complicado es elegir cual comer, pero no, lo más difícil es cocinar bien la pasta porque —para nuestra desgracia— es muy común que se nos pegue cuando la cocemos y tengamos que separarla a mano.

Pero tranquilo, a partir de hoy vas a cocinar la pasta más suelta que hayas probado jamás gracias al truco de un súper chef italiano, que conseguirá que no se te pegue nunca. Y no, no es con aceite de oliva.

¿Aceite de oliva o mantequilla en la cazuela? Error

Seguro que has escuchado eso de, “añade un chorrito de aceite o una cucharada de mantequilla para que no se peguen los macarrones”, pero no, esto no funciona.

De hecho, añadirlo es contraproducente porque no solo se pegará la pasta, sino que el aceite hará una capa impermeable en los macarrones que dificultará que se mezclen con la salsa que les quieras poner.

El truco para que no se pegue: pasta de trigo duro y mucha agua hirviendo

El chef italiano, Lorenzo Boni —reconocido por su largo y exitoso recorrido en el mundo de la gastronomía italiana—, ha revelado el truco para que la pasta no se pegue y quede perfecta. Es muy sencillo, solo hay que usar una materia prima de calidad y cocinarla en abundante agua hirviendo.

La mejor pasta es la que está hecha con trigo duro porque tiene menos almidón que las demás, y este el responsable de que se peguen los macarrones, espaguetis, etc., entre sí. Además, usando una pasta de calidad nos aseguramos de que —aparte de tener niveles de almidón bajo—, va a contener suficientes proteínas y gluten, que también impiden que el producto se pegue.

Por otro lado, Boni aconseja que el agua hierva muy fuerte durante todo el tiempo de cocción, así la pasta se moverá mucho más y esto evitará que se quede pegada.

Cuando el agua está hirviendo, es el momento de echar la pasta. iStockphoto

La última recomendación que nos da el chef solo requiere rapidez; tenemos que escurrir la pasta e, inmediatamente, mezclarla con la salsa que queramos. Si se deja mucho tiempo en el colador, es probable que se acabe pegando.

Por eso, lo mejor es escurrirla y —sin que se enfríe—, echar la pasta con la salsa, esperar a que se integren todos los sabores, emplatarla, ¡y disfrutar!

