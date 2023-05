¿Por qué echar aceite a la pasta no hace que no se pegue? Esto dice la ciencia

El mundo de la gastronomía está lleno de mitos de esos que no sabemos muy bien si sirven o no, pero que por si acaso llevamos toda la vida haciendo. Y el universo de la pasta no se queda atrás.

Cuestiones sobre en qué momento echar la sal, si tenemos que tirar la pasta a la pared para saber si está al dente, cómo conseguir que no se quede apelmazada... Es probable que tú también repitas mecánicamente algunos rituales a la hora de cocinar pasta que, realmente, no tienen mucho sentido.

Un claro ejemplo es aquella creencia popular de que, para que la pasta que estamos cocinando no se pegue entre sí, debemos añadir un chorro de aceite al agua de cocción. Realmente este no sirve para nada y te contamos el porqué.

El aceite y el agua no se mezclan

¿Cómo es de útil añadir aceite al agua para que la pasta no se pegue? Como bien explican en Ciencia y Cocina, el aceite, como cualquier grasa, tiene propiedades hidrofóbicas, lo que quiere decir que no se mezclan con agua.

Al cocinar pastas, fideos, tallarines o spaghetti es común verter un poco de aceite para evitar que se peguen. Aquí te explico por que no cumple esa función gracias a la ciencia. Ahora, añadir aceite si puede funcionar si buscamos evitar generar un exceso de espuma en la superficie, algo que explicaré en un siguiente video. Por ahora, analizar la ciencia de agua, aceite y pastas y como estas se adhieren es lo que veremos aquí.

Por su parte, cuando añadimos la pasta al agua, esta cae el fondo de la cazuela, ya que tiene más densidad que el agua, mientras que el aceite al ser menos denso se queda flotando por mucho que removamos la mezcla. Esto quiere decir que, en esta ecuación, el aceite no tocará los fideos o la pasta y, por lo tanto, no llevará a cabo la función para lo que lo hemos echado.

La manera correcta de evitar que la pasta se pegue

El motivo de que esto que nos molesta tanto ocurra está en los almidones que lleva la pasta. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Desde luego echar aceite al agua de cocción no es la solución.

Para que esto no ocurra, simplemente tenemos que remover de vez en cuándo y así las burbujas de ebullición y el movimiento evitarán que la pasta se pegue.

Cuando retiramos la pasta del agua, ahí si podemos echar un chorrito de aceite para lubricar los almidones superficiales y evitar así que se adhieran unas piezas de pasta con otras.

