Receta de bocadillo de falso atún por menos de 2 euros

Receta: Bocadillo de falso atún Categoría: ---- Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: 00:01 Tiempo total: 00:15 Bocadillo de falso atún Dificultad Fácil Tiempo 15 minutos Raciones 4 Calorías 170 kcal

¿Falso atún? Literalmente lo hubo. En 2019 se descubrió un fraude en el que algunos listos pintaban de rojo el atún que no era rojo. Y lo vendían, claro, al precio del bueno. Pero más allá de aquella estafa específica, el falso atún se inventó para dar gusto a quienes no comen pescado.

No es comparable, pero está muy rico. Quien dice falso atún, dice atún vegano. No, no vamos a tirar de esas recetas que usan sandia y consiguen, como trampantojo, que parezcan atún; ni tampoco de esas preparaciones envasadas y de marca que dan el pego como sustituto.

Hay otras preparaciones, hay varias, pero hemos escogido esta que tiene como base garbanzos y alga nori, que le da sabor a mar. Es la que refiere Iosune Robles en su blog de cocina Danza de fogones y la que usamos para nuestro bocadillo de falso atún por menos de 2 (precio por persona aproximado).

Bocadillo de falso atún Ingredientes Pan (1 barra de pan "de verdad"): 2 euros Alga nori (1 hoja): 0,50 euros (sobre de 5 hojas, 2,50€) Garbanzos (medio frasco de 400 gr): 0,50 euros Tahini (2 cucharadas): 1,10 euros (tarro de 200 gr, 2,90€) Zumo de limón Sal OPCIONAL: si no encontramos tahini vale usar 1 o 2 cucharadas de aceite.

Elaboración Lavamos bien los garbanzos bajo el grifo y los escurrimos. Picamos el alga nori con unas tijeras y luego, con una batidora buena, batimos hasta que quede hecha polvo. Reservamos. En un bol, machacamos los garbanzos con un tenedor. Añadimos el alga en polvo, dos cucharadas de zumo de limón, otras dos de tahini y un pellizco de sal. Mezclamos e integramos hasta tener una masa homogénea (sería perfecto tener un procesador de alimentos). Cortamos nuestra barra en cuatro trozos y rellenamos cada uno con nuestra pasta de falso atún (si sobra, aguantará en la nevera unos 4-5 días).

