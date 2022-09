El alimento que Federer tomaba siempre dos horas antes de los partidos

20 Grand Slams, más de 100 títulos y más de 1.500 partidos en 24 años de carrera. Estos son los datos que resumen la trayectoria de uno de los mejores tenistas de la historia: Roger Federer. El suizo anunció este jueves 15 de septiembre su retirada del tenis, un adiós que será efectivo el 25 de septiembre, cuando finalice la Laver Cup, torneo de exhibición cuyo impulsor es él mismo. Allí, seguramente, volverá a poner en práctica la rutina alimentaria que ha seguido durante más de dos décadas.

Una alimentación adecuada ha sido clave en su carrera para estar al máximo nivel durante tantos años. Y en esa dieta ha jugado un papel clave un alimento que Federer tomaba siempre dos horas antes de los partidos.

"Intento alimentarme de forma equilibrada y experimentar con diferentes gastronomías los días que no tengo que jugar. Me encantan los restaurantes italianos, japoneses e indios, mientras que en invierno me gustan mucho la fondue y la raclette. Dos horas antes de cada partido como un plato de pasta con una salsa ligera (...). Así lo he hecho durante veinte años", explicó en una entrevista con la edición italiana de Vanity Fair publicada el 8 de febrero de 2018.

La pasta es un alimento rico en hidratos de carbono de lenta absorción. Se trata de un carbohidrato complejo que destaca por ser una fuente de energía fundamental para el organismo gracias a su lenta digestión. Por ello, es un pilar básico de las dietas de deportistas.

El desayuno favorito de Federer



El desayuno favorito de Federer: gofres caseros. iStock.

En cuanto a la primera comida del día para los días de partido, el suizo tenía predilección por una receta dulce y casera: gofres con sirope de frambuesa.

La receta desvelada por el diario británico The Guardian incluye los siguientes ingredientes: un huevo, 150 mililitros de leche, 50 gramos de mantequilla sin sal, 125 gramos de harina, una cucharada pequeña de levadura en polvo, un poco de sal, una cucharada grande de azúcar y, para el sirope, 100 gramos de frambuesas congeladas, agua y dos cucharadas de azúcar. El proceso de elaboración es sencillo y lo puedes consultar aquí.

El desayuno de Federer en esos días de máxima exigencia deportiva se completaba con zumo, un poco de vinagre, café, cereales y fruta.

