Adiós chocolate: este es el alimento que aumenta la hormona de la felicidad según Cambridge

Según un Asociación francesa en la que se agrupan más de 60 empresas dedicadas a la producción y venta de chocolate llamada Syndicat du Chocolat, en España se consumen alrededor de 6 kg de chocolate por adulto anualmente, situándonos en el décimo país que más come chocolate de Europa.

El dulce sabor de este alimento gusta a grandes y pequeños y no es casual, ya que su composición y textura combinados en el paladar provocan una sensación placentera que activa partes específicas de nuestro cerebro y mejora el estado de ánimo del consumidor; existe un alimento alternativo al chocolate, y aún más saludable, con la misma capacidad para generar felicidad.

Cómo influye la alimentación en el estado anímico

La alimentación es la base del estado de salud en todas sus formas. Nuestro estado físico, y la vulnerabilidad o resistencia ante determinadas enfermedades dependerá en gran medida del tipo de alimentos que escojamos para alimentarnos. Además, de la dieta depende también nuestra salud mental y emocional.

Está comprobado como a través de una alimentación saludable y equilibrada, como la dieta mediterránea, se puede controlar y mejorar los síntomas de patologías como la depresión o el trastorno por ansiedad. Esto es consecuencia de que una de las partes del sistema nervioso, llamado sistema nervioso entérico, está regulado por el aparato digestivo.

Por otro lado, la composición de determinados alimentos puede ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo casi de forma repentina, como ocurre con el chocolate, que tiene la capacidad de generar endorfinas en el organismo de quienes lo consumen y contribuir a la liberación del estrés acumulado. Además, el chocolate es un gran antioxidante, y posee alto contenido en magnesio, lo que supone una importante fuente de energía. El chocolate negro es la variedad más saludable de este alimento, ya que mantiene sus propiedades beneficiosas para la salud y es más bajo en grasas y azúcares.

El alimento con el que aumentar la felicidad

Estudios recientes elaborados por la Universidad de Cambridge apuntan que incorporar kiwi a nuestra dieta puede suponer una mejoría significativa del estado de ánimo perceptible en tan solo cuatro días. Así quedó reflejado en los participantes del estudio, donde los resultados positivos de incorporar kiwi a su dieta se manifestaron en menos de una semana, debido a la creación de neurotransmisores que generan hormonas de la felicidad, como la serotonina.

El kiwi es una fruta muy hidratante al estar compuesta por un 83% de agua. Destaca también por su aporte de vitaminas C, E y K, folatos, carotenoides, potasio y polifenoles. PIXABAY / STEVEPB

Esta fruta ácida de alto contenido en fibra, potasio y vitamina C, ayuda al cerebro a desarrollar diferentes funciones. Sus componentes antioxidantes reducen el daño celular y previenen el envejecimiento prematuro. La fibra probiótica, presente en la composición del kiwi, facilita la comunicación entre cerebro e intestino, esto se ve reflejado en el bienestar físico y emocional de las personas que lo incluyen regularmente en su dieta.

Por otro lado, esta fruta es ideal para perder peso, ya que regula el azúcar en sangre, previniendo la diabetes y evitando la resistencia a la insulina. El kiwi es también un excelente aliado para combatir el colesterol, ya que la reducción de absorción de grasas a nivel intestinal reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.

¿Por qué debemos comer fruta?

Las últimas investigaciones apuntan que el consumo de frutas en general supone un progreso a nivel de bienestar psicológico. Se considera que las personas que comen fruta de forma habitual son más optimistas, sufren menos trastornos de ansiedad y por tanto, tienen una mayor calidad de vida.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir mínimo cinco piezas de fruta y verduras al día. Apuntando que esta cantidad disminuye significativamente el riesgo de padecer múltiples enfermedades no transmisibles, y contribuye al aporte de fibra y nutrientes necesarios para garantizar el bienestar del organismo. Al igual que la cantidad es importante, también lo es la variedad. Existen muchos tipos de fruta, todas ellas saludables y con distinta composición. Es recomendable incluir la mayor variedad posible en nuestra alimentación.

Referencias

Roger A H Adan (2019) Nutritional psychiatry: Towards improving mental health by what you eat https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31735529/

Nicola-Jayne Tuck. Cambridge University Press (2022) Frequency of fruit consumption and savoury snacking predict psychological health; selective mediation via cognitive failures https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/frequency-of-fruit-consumption-and-savoury-snacking-predict-psychological-health-selective-mediation-via-cognitive-failures/B6A4BDD48E1A39C133DF454860A53239

Dominika Głąbska (2020) Fruit and Vegetable Intake and Mental Health in Adults: A Systematic Review https://www.mdpi.com/2072-6643/12/1/115

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.