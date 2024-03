El poder de los abrazos: "Disminuyen la sensación de dolor y estimulan las defensas frente al deterioro del sistema nervioso"

Desde los años 80, cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo. La idea fue iniciativa del psicólogo norteamericano Kevin Zaborney tras comprobar que este gesto es capaz de mejorar la salud mental, emocional y física. Pero, ¿cuántos abrazos son necesarios para notar sus efectos? Abordamos sus bondades con la psiquiatra Ana Isabel Sanz.

La doctora Ana Isabel Sanz es psiquiatra y psicoterapeuta especializada en trastornos afectivos, ansiedad, infancia y adolescencia. Es directora del Instituto Psiquiátrico Ipsias y autora, su último libro es 'El malestar emocional infanto-juvenil tras la pandemia. Es estallido de una crisis que no quisimos ver'.

¿Todos necesitamos el mismo tipo de contacto físico o depende de la persona? ¿Y qué podemos hacer si no somos muy de abrazar?Existen personas que tienden a preferir mantener cierta distancia física y a las que agobian las manifestaciones de contacto directo. Forzar esa vía puede ser contraproducente. Una alternativa puede ser estimular otras vías amables de interrelación no verbal (tono de voz, gestualidad…) y verbal, que no les produzca inseguridad o sensación de amenaza.