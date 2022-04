Pastel de zanahorias y polenta: sabroso y beneficioso para la salud

Si hay algo delicioso y fácil de preparar son este tipo de pasteles salados que hacen que quedes cómo un gran chef. Puedes cambiarle ingredientes, agregarles atún, pollo o lo que te apetezca.

Lo especial de este pastel es que está hecho a base de polenta y patata reemplazando la nata que lleva normalmente.

La polenta es una deliciosa preparación que está hecha a base de maíz, que normalmente lo han tratado previamente para eliminar los antinutrientres. Pero en esta receta la reina es la zanahoria que tiene innumerables beneficios en nuestra salud.

Pastel de zanahorias y polenta Cedida

Los beneficios de la zanahoria

Empecemos por que son un alimento antienvejecimiento. El betacaroteno de las zanahorias es un antioxidante que protege nuestra piel de los radicales libres, que pueden acelerar el envejecimiento. También puede mejorar el tono de la piel y así protegerse mejor de los rayos solares.

Además, las zanahorias previenen contra el cáncer. Los carotenoides que contiene, junto a poliacetilenos como el falcarinol, falcarindiol y falcarindiol-3-acetato, reducen el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón. Los estudios han demostrado que los suplementos de betacaroteno no ofrecen los mismos efectos positivos que una dieta rica en carotenoides naturales.

El betacaroteno puede ayudar a mantener la salud de la visión. Un estudio certificó que las personas con bajos niveles de betacaroteno en la sangre tienen 5 veces más probabilidades de desarrollar cataratas. Las zanahorias también contienen luteína y zeaxantina, carotenoides que ayudan a reducir el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad

También es muy relevante la composición nutricional. Una porción de 100 g de zanahorias crudas es una excelente fuente de vitamina A y una buena fuente de vitaminas K, B1 y potasio. Las zanahorias también contienen vitaminas C, B2 y B6, así como ácido fólico, hierro, magnesio, fósforo, zinc, manganeso y fibra. También vitamina A y vitamina B. Compra zanahorias orgánicas y cómelas con piel.

Origen. Las zanahorias modernas son descendientes de cultivares silvestres que crecieron, y aún crecen, en Afganistán. Las zanahorias silvestres son moradas, rojas y amarillas. Las zanahorias naranjas se desarrollaron en Holanda en el siglo XVII y ahora se cultivan en climas templados de todo el mundo. Todas las variedades son más sabrosas a finales de la primavera.

Trucos en la cocina

Haga una bonita ensalada cruda usando un pelador de verduras o un espiralizador para crear cintas de zanahorias y calabacines. Mezcle con menta y cilantro, cebolla morada en rodajas y aderezo asiático para ensaladas.

Zanahorias a la parrilla. Asar las verduras de raíz, como las zanahorias, realmente concentra sus sabores. Mezcla las zanahorias baby con aceite, sazónalas y ásalas en el horno durante 30 minutos. Agregue tomillo y dientes de ajo para realzar aún más el sabor.

Bolitas energéticas. Añade nutrientes y color a los bocados energéticos con zanahorias. Mezcle zanahorias picadas con trigo sarraceno cocido, nueces o semillas ligeramente tostadas, judías cocidas y hierbas picadas. Haz bolitas con la mezcla y hornéalas durante 20 minutos. Están deliciosas.

¿Por qué zanahorias orgánicas?

Es mejor limitar los pesticidas y elegir productos de cultivo ecológico o práctica razonada. para los cítricos, lo mejor es ofrecer la fruta sin tratar después de la cosecha.

Comerlas crudas o cocidas: maximiza los beneficios

Las zanahorias crudas proporcionan más vitamina C que las zanahorias cocidas, pero tu cuerpo puede absorber un 30 % más de betacaroteno si se cocinan.

Los carotenoides son liposolubles. Cocer las zanahorias con un poco de grasa saludable como el aceite de oliva virgen extra, en una sartén por ejemplo, mejora su absorción en el organismo.

Receta del pastel de zanahorias y polenta

Los ingredientes están calculados para seis personas.

• Un manojo de zanahorias orgánicas nuevas

• Dos patatas pequeñas

• Tres huevos

• 100 g de requesón o queso fresco más 10 cl de leche, leche vegetal o agua filtrada.

• 140 g de polenta.

• 100 g de harina de teff o de trigo sarraceno

• Una cucharada de levadura en polvo

• Flor de sal

Opcional: 100 g de atún, una cucharada de orégano, espinacas salteadas o las hojas salteadas de la zanahoria. Si agregas cualquiera de estas opciones debes sumar un huevo más.

Elaboración en cinco pasos

1. Pelar las patatas y cocerlas al vapor durante 20 minutos. Aplastarlos en triturador de patatas o con un tenedor.

2. Precalentar el horno a 180°C. Retire la parte superior de las zanahorias, ent déjelos a un lado y luego corte las zanahorias a lo largo. Cocínalos. 10 minutos al vapor.

3. Mezcle la harina, el polvo para hornear, la polenta y el puré de patatas en un tazón. Agregue los huevos batidos, el requesón, la leche y 1 pizca de flor de sal. Revuelva hasta obtener una pasta suave.

4. Lave con cuidado las cabezas de zanahoria, escúrralas, píquelas e incorpore algunas a la masa.

5. Vierta la mitad de la masa en un molde de pastel de silicona. Coloque la mitad de las zanahorias en él, antes de verter el resto de la masa. Encima, coloque el resto de las zanahorias y algunas tapas.

Hornee durante 45 minutos, observando de cerca. Servir tibio o frío.

¡A disfrutar!

Referencias

- Zaini, R., Clench, M. and Le Maitre, C. (2011) "Bioactive Chemicals from Carrot (Daucus carota) Juice Extracts for the Treatment of Leukemia", Journal of Medicinal Food, 14(11), pp. 1303-1312. doi: 10.1089/jmf.2010.0284.

- Demmig-Adams, B. and Adams, R. (2013) "Eye Nutrition in Context: Mechanisms, Implementation, and Future Directions", Nutrients, 5(7), pp. 2483-2501. doi: 10.3390/nu5072483.

- Ma, L. et al. (2011) "Lutein and zeaxanthin intake and the risk of age-related macular degeneration: a systematic review and meta-analysis", British Journal of Nutrition, 107(3), pp. 350-359. doi: 10.1017/s0007114511004260.

- Stahl, W. and Sies, H. (2012) "β-Carotene and other carotenoids in protection from sunlight", The American Journal of Clinical Nutrition, 96(5), pp. 1179S-1184S. doi: 10.3945/ajcn.112.034819.

- Pullar, J., Carr, A. and Vissers, M. (2017) "The Roles of Vitamin C in Skin Health", Nutrients, 9(8), p. 866. doi: 10.3390/nu9080866.

- G. Zaini, R. et al. (2012) "Effects of Bioactive Compounds from Carrots (Daucus carota L.), Polyacetylenes, Beta-Carotene and Lutein on Human Lymphoid Leukaemia Cells", Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 12(6), pp. 640-652. doi: 10.2174/187152012800617704.

- Schnäbele, K. et al. (2008) "Effects of carrot and tomato juice consumption on faecal markers relevant to colon carcinogenesis in humans", British Journal of Nutrition, 99(3), pp. 606-613. doi: 10.1017/s0007114507819143.