Receta de rollos de canela sin gluten con las saludables y ricas en selenio nueces de Brasil

Hay recuerdos que curan el alma. Si hay una receta que saboreo de vez en cuando con especial deleite son estos rollos de canela con mi añadido favorito de nueces de Brasil para reemplazar a los típicos pistachos o pasas.

Siempre he querido hacerlos en una versión más saludable, aunque no dejen de ser calóricos. Son la merienda perfecta para el fin de semana después de ir a dar un paseo en bici, una larga caminata o acudir al gimnasio.

Como verás, he resaltado que las energías que ingieres has de gastarlas, y como normalmente solemos cumplir objetivos con estímulos y no al revés, es un buen acicate tener uno de estos bollos para ese día que te permites comer un dulce después de hacer ejercicio.

Esta receta, también llamada pan o espiral de canela, aunque parezca típicamente americana es originaria de Suecia y tiene casi 100 años de antigüedad. Se preparaba en las familias más pudientes dado que en esa época solo unos pocos se podían permitir la harina, la mantequilla y la canela. Esta receta es tan popular que tiene su propio día en el calendario 4 de octubre.

La primera estrella de este delicioso bollo es la canela -puedes ver sus propiedades en la receta de bombones de san Valentín-; no sería lo que es si no fuera por este ingrediente y sin los complementos que con el tiempo le he agregado y que han enriquecido la receta. Si no eres amante de la canela, puedes ponerle chocolate pero piensa que no será lo mismo aunque siga estando muy rico.

Dado que las nueces de Brasil tiene tantas propiedades, esta receta es una manera deliciosa de consumirlas. Como todas las nueces, las de Brasil contienen ácidos grasos y proteínas, pero su estatus de superalimento proviene de su alto contenido de selenio. Basta comer cuatro nueces de Brasil para alcanzar la ingesta diaria recomendada de selenio. También contienen grandes cantidades de cobre, magnesio y vitamina E, así como vitaminas B1 y B6, folato de litio, potasio, calcio, fósforo, hierro, zinc y manganeso.

Originarias de América del Sur, las nueces de Brasil son las semillas de Bertholletia excelsa, árboles que suelen ser enormes alcanzando los 50 metros de altura en la selva amazónica y viven unos 500 años de promedio aunque los hay que llegan a los 1.200 años. El árbol no necesita cultivarse comercialmente y las semillas se recolectan principalmente de la naturaleza en Bolivia y Brasil para la exportación. Una pequeña cantidad también proviene de Perú. Cada árbol da alrededor de 300 frutos por temporada. Cada vaina de nuez de Brasil contiene 10-20 semillas.

Propiedades de las nueces de Brasil

El selenio es un poderoso antioxidante, y las personas que no lo consumen en la cantidad necesaria aumentan el riesgo de desarrollar alguna forma de células cancerígenas. El selenio también es imprescindible para prevenir enfermedades cardiovasculares y fortalecería el sistema inmunológico.

Gracias a su contenido en selenio protege también la piel del daño de los radicales libres, que aceleran la aparición de arrugas y otros signos de envejecimiento. El selenio también actúa como un filtro solar interno, protegiendo la piel contra la inflamación causada por una exposición excesiva al sol. También puede tratar eficazmente el acné.

El cobre ayuda al cuerpo a absorber hierro y usarlo para producir glóbulos rojos. También mantiene saludables los vasos sanguíneos y el sistema inmunológico, promueve el desarrollo de huesos y dientes fuertes y es responsable del mantenimiento de la mielina que recubren las fibras nerviosas.

Nueces de Brasil, ricas en selenio. GTRES

Trucos en la cocina

En Las nueces de Brasil tienen una deliciosa textura cremosa, y un puñado de nueces trituradas en una sopa de coliflor proporcionará una fuente de proteínas para un desayuno equilibrado.

Use nueces de Brasil picadas en una receta básica de pesto en lugar de piñones: Mezcla las nueces con un buen puñado de albahaca, un poco de ajo, aceite de oliva y queso parmesano rallado.

Las nueces de Brasil molidas son un excelente reemplazo de las almendras molidas en las recetas de pasteles sin gluten. Puedes molerlas en un procesador de alimentos.

Las nueces de Brasil contienen altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados, lo que significa que pueden volverse rancias rápidamente. Mejor comprarlas con cáscara, si las consigues. Se mantendrán durante varios meses en un lugar fresco y seco.

Receta de rollos de canela con nueces de Brasil

INGREDIENTES PARA LA MASA:

¼ de taza de Yogurt griego endulzado con 2 cucharaditas de miel. Puedes reemplazarlo por 1 plátano mediano maduro.

1 taza de harina de avena (80gr) sin gluten. Puedes reemplazarlo por harina de Teff.

2 cucharaditas de polvo de hornear.

¼ de taza harina de yuca, también recibe el nombre de mandioca o tapioca, si optas por el plátano no hace falta este ingrediente.

Una cucharadita de vainilla (opcional).

Una cucharadita de vinagre de manzana.

Un huevo, si optas por el plátano no hace falta este ingrediente.

Una pizca de sal.



Opcional: si fuera necesario puedes agregarle leche tibia si la masa esta poco elástica. Debe quedar una masa poco pegajosa.

INGREDIENTES PARA EL RELLENO:

3 cucharaditas de mantequilla o aceite de coco.

Una cucharada de panela o endulzante preferido puedes ver más opciones en

Una cucharadita de canela.

Opcional: 1/4 cucharadita de nuez moscada molida.

INGREDIENTES PARA LA CREMA:

Dos cucharadas de queso crema o yogur griego de vacas de pasto o vegano.

Una cucharada del endulzante preferido.

Dos cucharadas de leche líquida o agua templada.

Una cucharadita de vainilla, opcional.

Cuatro nueces de Brasil picadas.



Nota: es importante que en la medida que puedas elijas yogures de vacas de pasto y el resto de ingredientes orgánicos.

ELABORACIÓN

Precalienta el horno a 180º. En un bol mezcla las harinas. No amases demasiado la masa. Incorpora el yogur y el resto de ingredientes. Si no te gusta el yogur griego puedes usar la banana. Si quieres que salga más esponjoso puedes batir el huevo hasta que blanquee, cuando lo bates con varillas más de 10` se monta igual que las claras y eso le da más esponjosidad, solo que tendrás que incorporarlo al final con movimientos suaves y envolventes. Si fuera necesario agrega una o dos cucharadas de leche si ves que la masa ha quedado demasiada compacta. Sobre una bandeja con papel de horno extiende la masa de una manera uniforme. Puedes poner un papel de horno encima y extenderlo con un palo de cocina, hasta lograr el grosor deseado. Reservar. Mezcla los ingredientes del relleno, y colocado sobre la masa y enrolla para formar un tronco. Para cortarlos puedes usar un cuchillo engrasado. Hornéalo por 15-20 minutos a 160°C. Una vez horneados puedes decorarlos con la mezcla de los ingredientes de la crema.



Tienes muchas opciones para el relleno, rellénalo cuando repitas la receta de lo que quieras. ¡Es momento de poner la creatividad en acción!

Rollos de canela junto a un café. GTRES

