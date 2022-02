Receta de bombones caseros para demostrar tu amor en San Valentín

Regalar en San Valentín, el día más romántico del año, es regalar amor. Mostrar cuánto quieres a tu ser querido es más gratificante si el regalo lo has hecho en casa. San Valentín, aunque es el día de los enamorados, también es un día especial para hacer unos bombones deliciosos para unos amigos o para tu abuelita. ¿A quién no le alegra que le traigan un dulce? Y aunque los dulces no son de lo más saludable, vamos a intentar minimizar esa circunstancia y hacerlos lo más sanos posibles.

Para ello vamos a utilizar la canela, que es muy especial y ayuda a nuestra salud por muchos de sus nutrientes si no nos excedemos; es rica en manganeso y tiene propiedades antibacterianas. También ayuda a proteger el cerebro de la enfermedad de Alzheimer.

La canela de Ceilán proviene del árbol de la canela -Cinnamomum verum-, un árbol pequeño, nativo de Sri Lanka y el sur de la India. Su corteza se seca para su uso culinario, es aromática y se toma de las ramas y del tronco

Tres recetas exprés con canela

Para un postre rápido y fácil, llena unas manzanas ahuecadas con una mezcla de frutos secas, nueces y canela en polvo, luego hornea a fuego medio hasta que las manzanas estén tiernas y fragantes.

La canela en polvo proporciona más sabor a tu desayuno. Incorpórala en un batido natural o un bol de granola casera.

También puedes hacer tus propios chips de plátano untando rodajas finas de plátanos firmes con una mezcla de jugo de limón y canela molida y horneándolos a fuego lento hasta que se sequen por completo. Cómelos tal cual o como guarnición de gachas, por ejemplo.

Se suele utilizar como condimento o acompañando dulces, pero abusar de ella puede tener efectos nocivos para la salud. Uno de sus compuestos es la cumarina, que puede dañar el hígado y que es tóxico. Pixabay/Daria-Yakovleva

Propiedades de la canela

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. El aldehído cinámico, o con cinamaldehído, es un ingrediente activo en la canela que se dice que tiene propiedades antibacterianas y fúngicas. Los antioxidantes de la canela también pueden reducir la inflamación.

PREVENCIÓN DE DIABETES. Es muy beneficiosa en el control del azúcar en la sangre, lo cual es importante para las personas con diabetes. El polvo de canela de Ceilán se usó como suplemento tanto en diabetes como en resistencia a la insulina en varios estudios prometedores con resultados excelentes reduciendo moderadamente los niveles de azúcar en sangre.

SALUD CEREBRAL. Una investigación de la Universidad de Tel Aviv sugiere que los compuestos presentes en la canela pueden reducir el riesgo de alzhéimer.

FUENTE DE ENERGÍA. Estudios recientes también indican que la canela ralentiza la tasa de absorción de azúcar, evitando así la posposición de azúcar en la sangre. hierro, cobre y potasio. La canela también contiene zinc, magnesio, calcio, así como vitaminas B6 y K.

Receta de bombones caseros

Media taza de mantequilla tahini u otra mantequilla de cualquier fruto seco (130 gramos).

Una cucharada de harina de coco (10 gramos).

Un cuarto de cucharadita de canela. Puedes reemplazarlo por ralladura de limón o por esencia de Menta. En realidad por cualquier saborizaste que te guste como cáscara de otros cítricos.

2 cucharadas de pasta de dátiles o sirope de arce de venta en herbolarios (40 gramos) para más opciones de endulzases.

Media taza de chocolate amargo en trozos (90 gramos) preferentemente ecológico.

Sal marina gruesa, para cubrir (opcional).



Elaboración

En un tazón grande, combina la mantequilla, la harina de coco, el jarabe de arce y la sal. Revuelve hasta que se cree una masa espesa y suave. Debe tener una textura similar a una plastilina blanda.

Puedes hacer los corazones con la masa en una bandeja para hornear con papel de horno; extiende la masa con la ayuda de un rodillo o palo de amasar sobre la bandeja. Puedes hacerlo fuera de la bandeja pero pueden deformarse al traspasarlos.

Con la ayuda de un cortador con la forma que hayas elegido, corta las galletas y retira la masa sobrante.

El grosor es a tu elección, pero cuanto más gruesas menos bombones saldrán. Repite este punto con la masa restante, llenando otra bandeja, luego colóquelos en el congelador para que se endurezcan, aproximadamente 20 minutos.

Para preparar la cobertura de chocolate, derrite el chocolate a baño maría . Retira los bombones del congelador y luego vierte el chocolate sobre la parte superior de los corazones. El chocolate puede comenzar a endurecerse al tocar los bombones. Voltea los corazones y cubre el otro lado. Puedes solo hacerlo por un lado, cubrir ambos lados puede ser una tarea complicada.

Espolvorea los corazones con sal marina gruesa, si lo deseas, mientras el chocolate aún está blando. Luego los colocamos en el congelador para que se endurezcan, aproximadamente 10 minutos.

Se pueden almacenar en un recipiente hermético en el refrigerador hasta por dos semanas, o en el congelador hasta por tres meses.



