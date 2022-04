Tarta pascualina de espinacas sin gluten, una receta típica de Italia para la Semana Santa

En Pascuas hay tradiciones que se mantienen a lo largo de los años y este es el caso de la tarta pascualina, que pasó de ser una receta de estas fechas a integrarse en las costumbres gastronómicas de muchos hogares en cualquier otro momento.

Hay mucho de la gastronomía italiana que han heredado la gastronomía argentina y la española, y una es esta tarta o pastel típico de la Liguria. Puede resultar deliciosa o la más odiada por los niños a los que no les gustan mucho las verduras. Y lo digo a conciencia. ¡Fue mi caso!

De pequeña tuve que sufrir esta misma tarta, pero con acelgas y con la poca destreza de algún pariente que, por poca experiencia, estaban lejos estaban de la riquísima tarta pascualina. Durante años pensé que no me gustaba esta receta, hasta que decidí que los recuerdos hermosos que me unían con esta tarta valdrían como motivo para intentar mejorarla. Así que manos a la obra, pude encontrar la mejor versión de esta receta tradicional de vigilia.

Se puede hacer con acelgas o espinacas. Personalmente, desde que la hago con espinacas me parece deliciosa.

La espinaca proviene de Irán y crece en zonas templadas de todo el mundo. Pertenece a la familia del amaranto y se relaciona genéticamente con la remolacha y la quinua. Se recolectan de primavera a otoño. Diferentes variedades producen hojas de diferentes tamaños y texturas.

Las espinacas antiguamente contenían un 80% de hierro más que en la actualidad, que solo tienen un 10% de la recomendación diaria de hierro. Esto podría deberse a la sobreexplotación de tierras con monocultivos, la elección de variedades más resistentes pero con menos nutrientes y con el uso de agroquímicos que empobrecen los suelos.

Pero estas radiantes y verdes hojas que tanto nos conquistaron el corazón con Popeye y su eterno amor Olivia, a la que salvaba con frecuencia con la fuerza extraordinaria que le otorgaban las latas de espinacas, nos dan muchos nutrientes muy buenos para la salud.

Beneficios de las espinacas

Una ración de 100 gramos de espinacas proporciona una buena fuente de ácido fólico, vitamina C, magnesio, manganeso, vitamina K1, potasio, nitratos, quercitina, y vitamina A como Luteína, kaempferol, zeaxantina. Las espinacas también contienen vitaminas B1, B2, B6 y hierro.

La espinaca es una buena fuente de potasio y nitratos, que ayudan a reducir la presión arterial al contrarrestar los efectos negativos del sodio. También es una excelente fuente de ácido fólico, que se necesita para la producción de glóbulos rojos y para liberar energía de los alimentos. El ácido fólico también es importante durante el embarazo para prevenir defectos del tubo neural como la espina bífida. Algunos estudios sugieren que también protegería contra el cáncer de mama y de colon.

La luteína y la zeaxantina, los fitoquímicos que se encuentran en las espinacas, pueden ayudar a proteger los ojos del daño de los radicales libres y el estrés oxidativo.

Tres recetas exprés

TOSTA DE ESPINACAS Y PIÑONES. Para hacer esta deliciosa alternativa a la pizza, saltea las hojas espinacas en aceite de oliva con ajo, una pizca de sal y pimienta durante 5 minutos y unta el resultado en un pan plano con piñones y ajo tostado. ¡Delicioso!

SOPA SENCILLA. Saltea cebollas y ajo, agrega las espinacas, caldo o especias a gusto y cocina por 10 minutos. Triture la sopa con una cucharada de yogur griego hasta que quede suave.

ENSALADA. Las hojas de las espinacas tiernas crudas son muy suaves. Sírvelas con un aderezo picante, nueces tostadas y semillas.

Receta de tarta pascualina

Ingredientes para la masa (puedes reemplazar estos ingredientes por patata laminada o por masa hecha sin gluten):

Dos tazas y medias de harina de almendra, puedes reemplazarla por harina de frutos secos.

Dos cucharadas de polvo de arrurruz o almidón de yuca.

1/2 cucharadita de polvo de hornear.

1/2 cucharadita de sal.

Un huevo.

Cuatro cucharaditas de agua fría.

Tres cucharadas de aceite de coco o de ghee.



Ingredientes para el relleno:

500 gramos de espinaca, col rizada tierna, acelgas o una combinación de ellas. También puedes reemplazarlas o agregarle otras verduras como remolachas, berenjenas, calabaza, ortigas o canónigos.

200 gramos de queso fresco o requesón de vacas que pastan (opcional).

8 huevos tamaño M preferentemente orgánicos.

100 ml. de nata líquida (para cocinar) preferentemente de vacas que pastan (opcional).

2 cucharadas de queso rallado Parmigiano Reggiano, puedes reemplazarlo por otro queso curado, pero procura de sea de vacas que pastan y si fuera de leche cruda mejor.



Condimentos:

1/2 cucharadita de nuez moscada.

Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)

AOVE, Aceite de oliva virgen extra



Opcional:

Una yema de huevo para pincelar la masa.

30 gramos de Piñones u otros frutos secos para darle un toque sabroso.

Pasas de uva para los que les gusta un toque dulce.

Mejorana u orégano para darle más sabor.

200 gramos de atún o caballa, queda deliciosa con cualquier pescado azul.



Elaboración:

Precalienta el horno a 180º.

En un recipiente grande, mezcla los ingredientes para la masa hasta que estén bien integrados.

Parte la masa en dos. Coloca la mitad en un cuenco con tapa y déjala reposar en el refrigerador. Coloca la otra mitad sobre un pedazo de papel de horno preferentemente orgánico, libre de tóxicos (de venta en herbolarios).

Coloca otro trozo de papel de horno encima de la masa, y aplasta cuidadosamente con un palo de amasar o con la ayuda de una botella, dando la forma circular deseada.

Una vez estirada, colócala en el molde para tarta elegido; puedes ponerle un peso o semillas para que mantenga la forma encima de nuestra masa. Horneamos a 180 grados por 5 minutos. Reservar.

Pica la cebolla y el ajo. Saltéala en una sartén, 5 min. a fuego medio, con aceite de oliva virgen extra.

Añadimos las espinacas previamente lavadas, revolviendo hasta que se integre con la cebolla y el ajo, rehoga 2 minutos más. Agrega sal y pimienta. Reservar.

En bol, bate 4 huevos. Vertemos la nata y volvemos a batir ligeramente hasta que se integre.

Ahora añade la verdura y mezcla bien. Añade el queso desmenuzado y el parmesano rallado.

Agrega media cucharadita de nuez moscada.

Verte con cuidado el relleno sobre la base de masa ya horneada.

Hacemos un hueco con un tenedor, y cascamos un huevo en él. También puedes cocinar previamente los huevos para que tengan una forma más bonita.

Retira la otra mitad de la masa del refrigerador, y siguiendo las mismas instrucciones que la base y colócala encima de la tarta y sella los bordes. Puedes pincelar la tapa con huevo para que tome un color más dorado.

Hornea a 180 grados por 20 a 25 minutos.



¡A disfrutar!

