'Caponata di melanzane', una manera deliciosa de comer más verduras

Si hay un plato que me encanta de Italia, más allá de los típicos, es la caponata. Es una receta deliciosa que consiste en verduras sazonadas con una salsa agridulce, que da al plato un sabor que te transporta al inicio de la primavera. En estas semanas próximas a la celebración de la Semana Santa, en la que es tradición en algunas culturas no comer carne hasta el final de estas fiestas, es momento de sacar las recetas veganas. Es una oportunidad para hacer una pausa y estimular al cuerpo para que se deshaga de las toxinas acumuladas en el invierno.

Aunque este plato es típico de Sicilia, se prepara de diferentes maneras según cada provincia de Italia, que representa su evolución gastronómica a lo largo del tiempo. Esta receta, en la que no se pone en claro su origen cultural, deriva de las muchas dominaciones algo presentes en la cultura gastronómica siciliana: griegos, árabes, españoles, franceses... Pero una de las cosas que están claras es que parece ser una variación del típico pisto español.

En Sicilia una de las teorías más aceptadas de su etimología real es la de ser una salsa agridulce para acompañar un tipo de pescado llamado “pez delfín” , un pescado de carne delicada y más bien seca que era servido en las mesas de las familias más adineradas. Dado que en ese momento, la gente no podía pagar un pescado tan caro, lo sustituyeron por berenjenas y de esta manera desde el siglo XVIII se convirtió en un plato único.

Una de las características típicas de la caponata es que todas sus verduras estén cortadas del mismo tamaño y, aunque la receta tiene más de 37 variaciones aceptadas, es tradicional comerla en los días de penitencia y cuaresma.

En esta receta optaremos por una versión más saludable. En vez de freír las verduras, la cocción será al horno y la alternativa a el azúcar será pasta de dátiles -dátiles en remojo escurridos y triturados- o el endulzante que prefieras.

Con esta guarnición puedes acompañar todo tipo de platos, desde carnes, pescados, huevos, quesos, pasta o legumbres y se puede servir tanto fría como templada. También está la opción de usarla para rellenar sándwiches, sobre pizzas o pan tostado o dónde tu imaginación gastronómica te lleve.

Por cierto, en estos días que intentamos comer más recetas veganas hay un libro que me ha parecido inspirador 28 días para empezar a comer vegano de la Editorial Lunwerg. Creo que aunque no sea tu objetivo tener una dieta vegana es muy interesante dos días a la semana ser vegano para no solo tener una dieta más variada, sino también aprender técnicas de cocción diferentes.

Distintas variedades de berenjenas. GTRES

Receta de 'Caponata di melanzane'

INGREDIENTES:

600 gramos de berenjena.

250 gramos de apio.

400 gramos de salsa de tomate, puedes reemplazarla por tomates previamente salteados o al horno y te recomiendo que solo los uses en temporada.

Una cebolla grande.

Dos cucharadas de alcaparras.

100 gramos de aceitunas verdes o negras.

Un puñado de piñones, nueces de macadamia trituradas, anacardos o almendras. Lo que prefieras, aunque con piñones está deliciosa.

10 hojas de albahaca.

40 mililitros de vinagre de manzana.

40 gramos de pasta de dátiles -dátiles en remojo escurridos y triturados- o el endulzante que prefieras. Puedes agregarlos en trozos en vez de pasta.

AOVE, sal y pimienta, intenta usar sal integral o en escamas.

También puede añadir a la caponata pimientos asados, tomates, pasas, guindillas, alcachofas, melocotones secos en trozos, peras, ajo fresco, pimentón, orégano y las verduras peladas prefieras.

ELABORACIÓN:

Precalienta el horno a 180°.

Lava las berenjenas, quita el tallo, córtalas en trozos sin quitarles la piel. Ponlas en un colador, espolvorea con un poco de sal gruesa, mezcla con las manos, ponle un peso para que pierda el agua y mantenlas así por unos 30 minutos. Sécalas bien.

Cubre una bandeja para hornear con papel de horno, coloca las berenjenas en una sola capa. Rocía con un chorrito de aceite y hornear en horno precalentado durante unos 15-20 minutos, hasta que estén bien cocidas.

Corta el apio en trozos pequeños y escalda durante 5 minutos en agua hirviendo.

Corta la cebolla finamente. Ponlo en una sartén con un poco de aceite y cocine con la tapa puesta a fuego lento hasta que esté ligeramente transparente, unos 5 minutos.

Agrega el apio escurrido, las aceitunas cortadas en trocitos pequeños, las alcaparras, deja reposar unos segundos, agrega el puré o puré de tomate.

Sazona con sal y cocina por unos 15 minutos, hasta que la salsa se reduzca.

Agrega el vinagre y el endulzante preferido a la salsa. Deja que se evapore durante 1 minuto y añade las berenjenas al horno.

Mezcla bien y apagar el fuego, perfumar con albahaca cortada finamente y piñones tostados, deja enfriar bien.



Sirve tu caponata a temperatura ambiente decorando el plato con unas hojas de albahaca. ¡A disfrutar!